‘Sınırlı’ alış-veriş

Onur ULAĞ

Coronavirüs tedbirleri çerçevesinde evde kalmak zorunda kalan vatandaşlar, genellikle market alışverişi için dışarı çıkıyor. Virüsle beraber ekonomik şartların da kötüleşmesinden dolayı vatandaşlar, sadece en temel ihtiyaçlarını alıyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar en fazla makarna, kuru fasulye, sebze ve temizlik malzemesi aldıklarını söyledi. Mümkün olduğunca dışarı çıkmadıklarını ifade eden vatandaşlar, bu zorlu sürecin bitmesini beklediklerini dile getirdi. Vatandaşlar, yetkililerin vermiş oldukları kararlara uyulması çağrısında da bulundu.

Vatandaşlar ne dedi?

Bahattin Özselek

“Genelde kuru gıdalar ve temizlik malzemeleri almak için markete gidiyorum. Çok fazla dışarıya çıkmamak için toplu alışverişimi yapmıştım ancak 3 tane küçük çocuğum var ve taze meyve -sebzeye ihtiyaç oluyor.

Bu nedenle iki günde bir markete gitmek için evden çıkıyorum. Sağlığım ve ailemin güvenliği için bunun çok gerekli olduğunu biliyorum. Evde ailemle vakit geçirirken, çocuklarımla eğitici-öğretici oyunlar oynuyoruz. Ayrıca bahçe işleri ile de uğraşıp vaktimi öldürüyorum. Bu sıkıntı süreç geçene kadar da gündüzleri kısmi geceleri tam sokağa çıkma yasağına uyacağım.

Herkese yetkililerin verdiği kararlara saygı duyup, mümkün olduğunca dışarıya çıkmamasını tavsiye ediyorum. Bu hem kendi sağlığımız hem ailemizin hem de toplumun sağlığı için gerekli.”

Ceyhun Emrah Parlak

“Alışverişlerimi ihtiyacıma göre yapıyorum. Genelde iki günde bir özellikle kuru bakliyat alıyorum. Virüs kapmamak için evde kalmayı tercih ediyorum. Bunun için özellikle hijyene çok dikkat ediyorum. En çok tükettiğim gıdaları, makarna, pirinç, ekmek ve çay olarak sıralayabilirim.

Sokağa çıkma yasağı var ve buna rağmen uymayanlar çok.

Kendimizi kendimiz hasta ediyoruz. Maske, eldiven kullanmamız gerek. İnsanlarla olabildiğince sosyal mesafeyi korumamız lazım ama toplum olarak bunların aksini yapıyoruz.”

Murat Akın

“Sokağa çıkma yasağına uymaya çalışıyorum. Karantina sürecinde sağlıklı beslenmeye dikkat ediyorum. Marketlere çok sık gitmiyorum. Gittiğim zamanlarda ise bakliyat, kahvaltılık ürünler, yemekli sebzeler ve temizlik ürünleri alıyorum. Vitamin çok gerekli olduğu için meyveye önem veriyorum ve bol bol alıp tüketiyorum. Umarım bu süreç 10 Nisan günü biter. Ancak zamanında gerekli önlemler alınmadığı için uzayacağını düşünüyorum. İnşallah düşündüğümün aksi gerçekleşir.”

Murat Çırakoğlu

“ En çok baklagilleri, yumurtayı, taze sebze ve meyveyi çok tüketiyorum ancak ekmek için her gün evden çıkan insanlarımız var. Mümkün olduğunca kalabalık yerlere girmemeye çalışıyorum o yüzden toplu alışveriş yapıyorum ve olabildiğince az dışarıya çıkıyorum.

Virüs dünya üzerinde görülmeye başlandığında daha iyi önlemler alınsaydı belki şimdi hiç vakamız olmayacaktı.

Ada ülkesiyiz ilk anda gelen turistler teste tabi tutulsaydı, onları taşıyan şoför karantina altına alınmış olsaydı bugün bu kadar vakalar artmayacaktı.

Gerekli tedbirler zamanında alınsaydı şimdiye kadar hayat normale dönmüştü. Ama buna rağmen başka yerleri kıyaslarsak durumumuz yine de fena değil. Herkese geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum inşallah bu günleri atlatırız.”

Yıltan Şişik

“Ayçiçek yağı, pirinç, bulgur, tuvalet kağıdı, yoğurt gibi besinler alıp Dilekkaya köyüne götüreceğim.

Sadece yemek ihtiyaçlarımı karşılamak için dışarı çalışıyorum. Baklagiller, meyve ve sebze tüketmeye gayret gösteriyorum ve alınan tedbirlerden çok memnunum. Bize de bu alınan tedbirlere uymak kalıyor. Herkese geçmiş olsun.”