382 lira cezası var

Gündüzleri kısmi ve geceleri tam sokağa çıkma yasağını ihlal eden 23 kişi tutuklandı

382 lira cezası var

 KKTC’de Coronavirüs salgınına karşı önlem olarak uygulanan gündüzleri kısmi ve geceleri tam sokağa çıkma yasağını ihlalden 23 kişi daha tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, önceki gün ile dün sabah 06.00 arasındaki sürede polisin ülke genelindeki denetimlerinde, 11 kişinin kısmi, 12 kişinin de tam sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi.
Ülkede Bakanlar Kurulu kararıyla 23 Mart’tan beri, kısmi sokağa çıkma yasağı; 31 Mart’tan beri de gece 21.00 ile sabah 06.00 arasında tam sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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