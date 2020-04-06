Kalbine yenildi

Türkiye’nin Şanlıurfa ilinde yaşayan ve Harran Üniversitesi’nde akademisyen olarak görev yapan

CTP eski milletvekili Prof. Dr. Nuri Çevikel hayatını kaybetti.

Çevikel’in görev yaptığı Harran Üniversitesi’nde dün sabaha karşı geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ölümüyle sevenlerini yasa boğan Çevikel’in 13 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım duygulandırdı.

Çevikel ‘Ölüm nedir hocam?’ başlığı ile “Öteki âleme gitmiş eski dost ve ahbaplarına kavuşmaya vesiledir” sözlerini paylaşmıştı.

Uluçay: Derin üzüntü duydum

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, eski Milletvekili Prof. Dr. Nuri Çevikel'in hayatını kaybetmesinden dolayı mesaj yayımladı.

Uluçay, mesajında şunları kaydetti:

"Eski Milletvekillerimizden Prof. Dr. Nuri Çevikel’in hayatını kaybetmiş olmasından dolayı derin bir üzüntü duymaktayım.

Sayın Çevikel, Kıbrıs tarihindeki en önemli gelişmelerden biri olan Annan Planı döneminde Milletvekilliği görevini yürütmüş ve akademik deneyimlerini siyaseti ile birleştirerek toplumumuza önemli katkılar sağlamıştır.

Sayın Çevikel’e Allah’tan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı dilerim."