Olumlu gelişmeler bekleniyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılımıyla Brüksel’de gerçekleşen gayrı resmi AB Dış Konular Konseyi toplantısı Rum basınının gündemindeki yerini koruyor.

Haftalık Kathimerini gazetesi, gayrı resmi AB Dış Konular Konseyi toplantı salonunda konuşulanlara hakim 3 farklı AB kaynağından aldığı bilgilere dayanarak “büyük resmin çeşitli tarafların monologları, şifahi telkinler ya da Türkiye ile Güney Kıbrıs arasındaki her halükarda ılımlı sözlü çekişme olmadığını” yazdı.

Gazeteye konuşan AB kaynağı “büyük resim, Türk Dışişleri Bakanı’nın beş yıl sonra ilk kez, Borrell/Komisyon ortak belgesinin ve nisan ayındaki Avrupa Zirvesi'nde alınan; yeni bir uzun vadeli Türkiye-Avrupa ilişkileri inşa edilmesi kararının aktifleştirilmesine damga vuran gayrı resmi Dış Konular Konseyi’ne katılmış olmasıydı” dedi.

Almanya’nın Kıbrıs sorununun çözülmesi gereğini BM çerçevesini işaret ederek ortaya koyma tavrının Rum yönetimi tarafından “şaşırtıcı olumlu” bulunduğuna dikkat çekilen habere göre AB kaynakları Brüksel’deki toplantıda Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Türkiye’ye karşı genel bir telkin eğilimi olduğunu kabul etti.

Kaynaklar “genel olarak, 14-15 üye ülke Kıbrıs sorununun çözümü konusunu gündeme getirdiğini ama bunu rica tarzında, muhtemel çözümün aranacağı zemine dair fazla detay vermeden yaptıklarını” söyledi.

Borrell’in tavrı

Gazete bunun, toplantı sonrasında düzenlediği basın toplantısında kelimelerini dikkatle seçerek ve Pontius Pilatus gibi davranan AB Yüksek Komiseri Joseph Borrell’in anlatımıyla da ortaya konulduğunu yazdı.

Borrell’in “AB siyasi diyalog aracılığıyla çözüm bulunması iradesine” atıf yaptığını ancak çözüm zeminine dair her türlü ifadeden kaçındığına, Guterres Çerçevesi’nin geçerli olup olmadığı sorusuna da “bu tür detaylara girmedik” demekle yetindiğine işaret edildi. Borrell’in “Avrupalı dışişleri bakanlarının çoğunluğunun çözüm meselesini, her halükarda çözüm şeklini tayin etmekten kaçınarak” gündeme getirdiğini” yinelediğini ekledi.

Gazeteye göre Rum yönetimi, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Ankara’ya karşı genel bir telkin eğilimi elde etti ancak bu eğilim Borrell’in açıklamalarından ortaya çıktığı üzere “gevşek” olarak nitelendiriliyor ve Kathimerini’ye konuşan AB kaynakları çözüm şeklini tayin etmekten kaçınarak iki tarafa ve yeniden BM çerçevesine girmesi istenilen sürece göndermede bulundu.

Kombos-Fidan ile ayaküstü görüştü

Öte yandan Fileleftheros “Kombos Fidan İle Yüz Yüze” başlıklı haberinde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un gayrıresmi Dış Konular Konseyi sonrasında ayaküstü karşılaştığını ve çalışma yemeğindeki tartışmayı sürdürdüğünü öne sürdü.

Her iki bakanın da ayaküstü konuşmalarında tam olarak neyi konuştuklarına dair bilgi vermediğini yazdı ancak iddia ettiği gibi ikilinin “ayaküstü konuşurken” görüntülendiği bir fotoğraf karesi yayınlamadı.