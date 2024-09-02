Bölge esnafı  memnun kaldı

Girne Belediyesi’nin Merit International ana sponsorluğunda düzenlediği ve geçen cuma günü başlayan 16. Girne Ozanköy Pekmez Festivalinde önceki gece renkli anlar yaşandı.

Halk dansları topluluğunun gösterileri ilgiyle izlenirken, yiyecek içecek stantları, canlı müzik etkinlikleri ve çeşitli seminerler yer aldı.

Bölge esnafı, kurulan stantlarda ürünlerini satma ve sergileme imkanı buldu.

Festivalin ikinci gecesi, saat 19.00’da Tuncay Özdoğanoğlu’nun sunumu ve Mustafa Ergüven’in şiir dinletisi ile ‘Uzay Şairi Osman Türkay’ın Hayatı ve Şiirleri’ konulu sunum ve dinleti ile başladı.

Girne Genç Sanatseverler Derneği’nin halk dansları gösterisi ile devam eden gece; Girne Belediyesi Müdür Muavini Gıda Mühendisi Naile Soyel’in ‘Pekmezin sağlımıza faydaları’ isimli sunumu ile devam etti. Daha sonra sahne alan Nicosia Dance House ‘Çağdaş Dans Gösterisi’nin ardından, Hikmet Kurtarıcıoğlu kapanış konseri verdi.

