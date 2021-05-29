‘Olumlu’ hareket bekliyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ndeki olumlu gündeminin, “olumlu davranışını” gerektirdiğini söyledi.

Alithia gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Makarios Hastanesi’ni ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamalara geniş yer verdi.

Habere göre Anastasiadis, Türkiye’ye atıfta bulunarak “olumlu davranışın”, Maraş’a yönelik yerleşim hazırlıkları, BM kararlarını açıkça ihlal eden ve iki devletli çözüm talebiyle çözüm zeminini alaşağı eden, masaya getirilen öneri olmadığını savundu.

Anastasiadis, içeriğinde Gümrük Birliği’nin modernleştirilmesi, Türk vatandaşlarına vize gerekliliğinin kaldırılması ve Türkiye’nin diğer talep edeceklerinin yer alacağı bir olumlu gündeme kendi açısından rıza göstermesinin düşünülemeyeceğini sandığını belirtti.

Sınır kapılarının açılması

Pandemi nedeniyle kapanmasının ardından sınır kapılarının açılmasına yönelik bir soru üzerine Anastasiadis, Kıbrıs Rum tarafının ilerleme sağlanmasına olanak tanıyan verileri sunduğunu ancak Türk tarafından, Kıbrıs Türk toplumun siyasi liderleri arasında bir anlaşmazlık olduğunun görüldüğünü ileri sürdü.