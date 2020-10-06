Modern taşımacılık konusunda çalışmalar sürüyor

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Türkiye Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, KKTC’deki karayollarının geliştirilmesi ve modern taşımacılık konusunda video paylaştı

Modern taşımacılık konusunda çalışmalar sürüyor
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Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının yeni ve modern yollara layık olduğuna dikkat çekilirken, KKTC’deki toplu taşımacılık sisteminin de modern bir yapıya kavuşturulması için çalışmaların devam ettiği vurgulandı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne güçlü desteğini her alanda kesintisiz olarak sürdürdüğü belirtilirken, bu çerçevede, yürütülmekte olan bazı önemli projelere ilişkin videoların kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

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Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, KKTC’deki karayolu ağının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün KKTC’deki karayolu ağının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarının ne durumda olduğunu ilişkin video paylaşıldı.
Aynı zamanda yine aynı sayfadan KKTC toplu taşımacılık sistemini modern bir yapıya kavuşturmak için başlatılan işbirliği çalışmaları çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.’nin tüm bilgi birikimi ve tecrübe paylaşımına yönelik çalışmalarına dair videolar servis edildi. 

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2020, 10:22
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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