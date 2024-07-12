Ortak hareket önerdi

Rum Meclis Başkanı ve DİSİ Başkanı Annita Dimitriu’nun dün, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e Kıbrıs sorunuyla ilgili mektup gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Dimitriu, mektubunda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adadaki varlığının, Rum tarafınca yeterince değerlendirilmediğini ve Hristodulidis’in, hükümet ortaklarının desteklediği görüşlerle ilgili kendi fikirlerini netleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Dimitriu, geçmiş hakkında konuşmaktan kaçınılması ve gelecekte Kıbrıs sorunuyla ilgili gerek iç cephede, gerekse BM düzeyinde neler olabileceğine yönelik önerilere ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Habere göre, Dimitriu, özlü müzakerelerin yeniden başlaması için uygun koşulların, ülkedeki tüm siyasi partilerin kollektif çalışmasıyla oluşturulmasının gerekliliğine vurgu yaparken, kimsenin Kıbrıs sorununun yükünü tek başına omuzlayamayacağını ifade etti.

Dimitriu, Kıbrıs sorunundaki endişelerinin teyit edilmesine çok yakın olduklarını belirterek, Holguin’in misyonunun başarısızlıkla sonuçlanması ve Türk tarafının sorumluluğu Rum tarafıyla paylaştırmayı başarması halinde, uluslararası camianın Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon zemininde çözüm bulunması fikrinden uzaklaşacağı konusunda uyarıda bulunduğunu anımsattı.

Holguin’in tek taraflı eylemlerle ilgili öğüdünü göz önünde bulundurarak, Rum tarafının bazı tek taraflı eylemlerde bulunmasını öneren Dimitriu, bu eylemlerin, Türkiye’nin Rum tarafına yaptığı samimiyetsizlik suçlamalarının önüne geçebileceğini ve özlü müzakerelerin yeniden başlamasına katkıda bulunabileceğini kaydetti.

Habere göre, Dimitriu, Rum tarafının BM tarafından yapılan bir öneriyi reddetme lüksü bulunmadığına işaret ederek, sürecin hızlandırılması adına bazı önerilerde bulundu.