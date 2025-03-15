Soruşturma genişledi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen olayda iş ortaklarına şantaj yaparak, 2 şirkete ait hisselerini, Range Rover marka aracını ve İskele’de bulunan villa ile apartman dairesini aldıkları iddia edilen M. A. ile İ. M. hakkındaki soruşturma devam ediyor. İş ortaklarına “KKTC’de bir bayanla olan ilişkini eşin ve çocuklarına anlatırız” diyerek, şantaj yaptıkları belirtilen zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarılarak, ek süre talep edildi.

Olguları aktaran polis memuru Şükrü Hafız; 11 Mart’ta eski Lefkoşa-Gazimağusa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir şirkette, zanlıların, yüzde 20 ortak konumunda olan müşteki G.K. isimli şahsı ofise çağırdıklarını ve KKTC’de olan ilişkisini Türkiye’de bulunan eşi ve çocuklarına anlatacaklarını söyleyerek, tehdit ettiklerini söyledi. Polis; zanlıların G.K.’yi korkutarak, devir formları imzalatıp, 2 şirkete ait hisselerini; Range Rover marka aracını, İskele’de bulunan apartman dairesi ve villasını kendi üzerlerine devretmesini sağlayarak, tehditle mal temin etme suçunu işlediklerini açıkladı.

Şükrü Hafız; şikayet üzerine zanlıların İskele’de tutuklandığını belirterek, Range Rover marka aracın devrinin durdurulması için gerekli yazının polis tarafından yazılmış olmasına karşın aracın devrinin gerçekleştiğini ve kayıp olduğunu bildirdi. Hafız; zanlıların G.K’nin. şirkete ait paraları çaldığını öne sürdüklerini, bu beyanın araştırıldığını söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü ve alınacak ifadelerin olduğunu bildiren polis; mahkemeden ek süre talep etti. Mahkeme; zanlıların 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

