Özür dilediler

Güney Kıbrıs’ta yaşayan İsraillilerin örgütlü olduğu “Kıbrıs Yahudi Cemaati”, yarın Larna-ka’daki Vergina Lisesi karşısında düzenlemeyi planladığı 50 ağaç dikme etkinliği nedeniyle Be-lediye Başkanı Andreas Viras’a özür mektubu gönderdi. Etkinliğin ABD Başkanı Donald Trump onuruna olduğu belirtilmiş olsa da, mektupta Trump’tan hiç söz edilmediği bildirildi.

Politis gazetesine göre, İngilizce yazılan mektupta etkinliğin amacının yanlış anlaşıldığı ve niye-tin İsrail ile Hamas arasında ateşkes anlaşmasını onurlandırmak olduğu öne sürüldü. Mektupta, “Herhangi bir siyasi boyut katmak, rahatsızlık yaratmak ya da bölücü olarak algılanabilecek bir mesaj vermek niyetimiz yoktu. Ortaya çıkabilecek herhangi bir rahatsızlık veya yanlış anlama için özür dileriz” ifadeleri yer aldı.

Gazete, Yahudi cemaatinin etkinlik ilanındaki hedefi değiştirdiğine dikkat çekti. Etkinlik duyuru-sunda amaç “İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlayan Donald Trump’ın onurlandırılması” şeklinde belirtilmişken, özür mektubunda İsrail-Hamas barış anlaşmasına atıf yapıldı.

Haberde, etkinliğin Larnakalı Rumlar ve kentte yaşayan Filistinliler arasında huzursuzluk yarat-tığı, etkinlik sırasında (23 Kasım, saat 11.00) protesto eylemi planlandığı ve Larnaka Polisi’nin Vergina Lisesi çevresinde geniş güvenlik önlemleri almasının beklendiği ifade edildi.