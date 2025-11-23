Kurumu gezdi, bilgi aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında, Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı Tangül Ünal Çağıner Vakfı Sevgi Evleri’ni ziyaret etti.

Hasipoğlu, kurumu gezerek kurum sorumlusu Osman Karamanlı’dan bilgi aldı.

Ziyaret sırasında konuşan Hasipoğlu, “Çocuklarımızın yüzündeki mutluluk bizim en büyük motivasyonumuzdur. Devlet olarak onların güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir ortamda büyümeleri için var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Çocuklarla birlikte yemek yiyen ve sohbet eden Hasipoğlu, sevgi evlerinde sunulan hizmetleri geliştirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ziyarette Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de Bakan Hasipoğlu’na eşlik etti.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da temaslarda bulunan Hasipoğlu, Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nü ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.

Bakımı devlet tarafından üstlenilen çocukların konakladığı konsept evlerde, çocuklar ve eğitimcileri ile sohbet eden Hasipoğlu, Çocuk Evleri Sitesi’nin çalışma ve eğitim uygulamasıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

