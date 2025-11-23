Çocuklar festivalle coştu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile SOS Çocukköyü Derneği iş birliği ve Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) katkılarıyla düzenlenen 4. Çocuk Hakları Festivali, bu yıl “Hak Ediyorum! Hak İstiyorum” temasıyla renkli görüntülere sahne oldu. Festival, çocukların haklarını eğlenceli ve interaktif bir şekilde öğrenmelerine olanak sağlayan etkinliklerle dolu bir programla gerçekleştirildi.

Festivalin açılışına LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı belediye meclis üyeleri de katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada Harmancı, çocuk haklarının korunması ve çocukların toplum içinde aktif olarak yer almasının önemine vurgu yaptı. “Çocuklarımızın haklarını bilmesi ve seslerini duyurabilmesi için bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor” dedi.

Festival boyunca çocuklar, çeşitli gösteri ve atölye etkinlikleriyle bir araya geldi. CBA Basketbol Gösterileri ile yeteneklerini sergileyen çocuklar, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. SOS Dans Grubu’nun sahne performansları ise izleyicilerden büyük alkış aldı. Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, klasik ve modern eserlerden oluşan repertuvarıyla festivalin müzik programını zenginleştirdi. Ayrıca Cranberries Dance and Gym Center ve KKTC Cimnastik Federasyonu ekipleri de sahnede gösteriler sundu.

Festivalde eğitici ve eğlenceli etkinlikler de vardı. DJ Halil Erhan ve Kıbrıs DJ Akademi performansları ile çocuklar dans etme fırsatı bulurken, ARUCAD ile gerçekleştirilen sürpriz oyunlar büyük ilgi gördü. HASDER ile yapılan “Uçurtma ve Markutti Etkinliği” çocukların yaratıcı yönlerini ortaya çıkarmalarını sağladı. Survivor parkuru ve mini futbol alanı da çocuklara hem fiziksel hem de takım oyunları deneyimi sundu. Okul Öncesi Eğitim Derneği tarafından düzenlenen “Hak ve Sorumluluklar Atölyesi” ile çocuklar hakları ve sorumlulukları hakkında bilinçlendirildi. Festivalde ayrıca geleneksel çocuk oyunları da yer aldı ve yeni neslin kültürel değerlerle tanışması sağlandı.

Tüm halkın katılımına açık ve ücretsiz olarak düzenlenen festival, çocukların kendilerini ifade etmelerine, haklarını öğrenmelerine ve eğlenmelerine imkân tanırken, aileler için de çocuklarıyla birlikte kaliteli vakit geçirebilecekleri bir etkinlik sundu. Etkinlik boyunca güvenlik önlemleri de alındı ve çocukların güvenliği ön planda tutuldu.

