İşbirliği çağrısı yaptı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ticaret Odası’nın genel kurulunda yaptığı konuşmada kamusal görevde ülkede yaygın bir mutsuzluk, huzursuzluk ve umutsuzluk olduğunun altını çizdi.

Mutsuzluk ve umutsuzluğa teslim olunmaması gerektiğini belirten Erhürman, kararlılık ve iş birliği içerisinde yola devam edilmesi gerektiğini belirterek, “İnsanları umutsuzluğa teslim etmemeliyiz” dedi.

Erhürman, Ticaret Odası gibi tüm meslek kuruluşlarla iş birliği içerisinde, kararlılıkla bu yolda ilerlemek gerektiğini belirtti ve halkın bu dinamizme ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 62. Olağan Genel Kurulu dün yapıldı.

KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda yer alan genel kurula, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Ana Muhalefet CTP Genel Başkan Vekili Erkut Şahali, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ve TDP Genel Başkanı Zeki Çeler de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın 62. Genel kurulunda yaptığı konuşmada, KKTC’de önemli işler yapılabileceğini dile getirerek, bu kapsamda yeterli insan kaynağı olduğunun da altını çizdi.

Konuşmanın tek başına yeterli olmadığını, konuşulanların icraata da dökülmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erhürman, Ticaret Odası gibi tüm meslek kuruluşlarla iş birliği içerisinde, kararlılıkla bu yolda ilerlemek gerektiğini belirtti ve halkın bu dinamizme ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Olayların bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği üzerinde duran Cumhurbaşkanı Erhürman, kamusal görevde ülkede yaygın bir mutsuzluk, huzursuzluk ve umutsuzluk olduğunun altını çizdi.

Mutsuzluk ve umutsuzluğa teslim olunmaması gerektiğini belirten Erhürman, kararlılık ve iş birliği içerisinde yola devam edilmesi gerektiğini belirterek, “İnsanları umutsuzluğa teslim etmemeliyiz” dedi.

“Görüşme masasının, müzakere masasına dönmesi için çabalayacağız"

Erhürman ayrıca şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım andan itibaren üç ana konuda hızla harekete geçtik. Öncelikli olarak masadayız ve orada olacağız. Görüşme masasının, müzakere masasına dönmesi için çabalayacağız ve o masadan kalkmayacağız. Bunun yanı sıra, diğer sorumluluklarımızı da devam ettireceğiz. Masanın dışında başka bir dünya da vardır ve halkımı bunun dışında tutmamak adına mücadeleme devam edeceğim."

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’na çalışmalarından, birikiminden ve tecrübelerinden dolayı teşekkür eden Erhürman, "Avrupa Birliği ile kuracağımız temaslarla, gerekli konularda girişimler yapmaya devam edeceğiz. Sadece Avrupa Birliği ile değil, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İş birliği Teşkilatı konusunda da girişimlerimiz devam edecektir ve gözlemci üye statüsü ile daha aktif şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Amaçlarının diyalog ve iş birliği içerisinde haklarını en iyi seviyeye taşımak olduğunu dile getiren Erhürman, "Bu konuda halkıma duyduğum güvenden kaynaklanan özgüvenim tamdır. Bu nedenle bu yolda mücadeleye devam edeceğim.

İki konunun yanı sıra, üçüncü olarak ise; içeride yapılması gereken önemli işler konusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz." dedi.

Çeler: Ekonomik kaygılar arttı

Genel kurulda konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler ise ekonomik kaygıların toplum genelinde giderek arttığını vurgulayarak, “Herkes her şeyin farkında. Ekonomideki endişenin boyutu bilimsel araştırmalarda açıkça ortaya çıkıyor. Bu nedenle ne yapmamız gerektiğini artık ciddi biçimde tartışmak zorundayız” dedi.

Çeler, ülkede hala büyük kesimlerin bürokratik engellerle karşılaştığını söyleyerek, kamu yönetimindeki liyakat eksikliğine dikkat çekti:

“Kamuda liyakatin devam etmediği, sadece partizanlık nedeniyle birilerinin makam işgal ettiği bir düzende sizlerin yaşadığı zorluklar kaçınılmazdır. Yasaların güncellenmemesi, tüzüklerin çağın gerisine düşmesi, ithalatta yaşanan mevzuat eksiklikleri hem iş dünyasını hem ekonomiyi daraltıyor.”

Hellim süreci ve hayvancılık sektörüne de değinen Çeler, birliktelik ve ortak akıl çağrısı yaptı:

“Hellim konusunda birlik olmamız gerekiyor ancak diğer yandan küçükbaş ve büyükbaş hayvancılarının yaşadığı sıkıntılara ne yapıyoruz? Bu da en az o süreç kadar önemli. Sadece belirli çıkarlar üzerinden hareket edilirse çözüm mümkün değildir.”

Deniz: Hayat pahalılığı tüm sektörleri olumsuz etkiliyor

Oda Başkanı Turgay Deniz, genel kurula hitaben yaptığı konuşmada, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu zorluklara dikkat çekti. Deniz, hayat pahalılığı ve enflasyonun tüm sektörleri olumsuz etkilediğini, özellikle iş gücü, enerji ve hammadde maliyetlerindeki artışların rekabet edebilirliği neredeyse imkânsız hale getirdiğini kaydetti.

Deniz, kamu yönetimindeki "verimsizlik ve bütçenin büyük ölçüde maaş ödemelerine bağlı yapısının", halkın sağlık, eğitim ve altyapı gibi temel ihtiyaçlarına kaynak ayrılmasını engellediğini savunarak “Ülkemizin esaslı bir kamu reformuna ihtiyacı vardır. Kamuda mali disiplin ve verimlilik artırılmalı, kayıt dışılık önlenmelidir” ifadelerini kullandı.

Oda Başkanı Deniz ayrıca, pahalılığın önlenmesi için özellikle temel tüketim maddelerinde vergi yüklerinin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

KTTO’nun uzun yıllardır kamu reformunun önemini vurguladığını hatırlatan Deniz, sürdürülebilir bir ekonomik yapı ve güçlü büyüme için bütüncül politikaların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Mali raporlar aklandı

Konuşmaların ardından Genel kurulda, 61. döneme ait faaliyet ve mali raporlar görüşülerek aklandı, Oda murakıbı belirlendi. Oda murakıbı olarak D. K. Deniz&Co. tayin edildi.

Toplantı dilek ve temennilerin ardından tamamlandı.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2025, 08:48