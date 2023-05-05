Panik havası

Rum basını, Kıbrıslı Türk bir iş insanının, Kıbrıslı Rum mal sahiplerinden, kapalı bölge Maraş’ta üç oteli satın aldığına dair haberin ortaya çıkmasıyla yaşanan gelişmelere ve açıklamalara dün de geniş yer verdi.

Alithia gazetesi “Maraş…Özel Mesele” başlıklı haberinde, Rum hükümetinin, üç otel ve iki apartman dairesinin bir Kıbrıslı Türk iş insanı tarafından satın alındığı haberine yönelik olarak “günah benden gitti” şeklinde ilerleyeceğinin görüldüğünü belirtti.

Gazete, siyasi partilerin ve hukukçuların, özellikle kapalı Maraş bölgesi konusunda Türk “provokasyonlarına” fren basılması amacıyla, hükümetin konuyu siyasi açıdan derhal ileriye götürmesi yönünde görüş beyan ettiklerini yazdı.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un geçen salı günü yapmış olduğu “Tapu Dairesi’ne alım-satım ile ilgili herhangi bir belge sunulmadığına” dair açıklamasına da yer veren gazete, haberinde ayrıca hükümet ile Başsavcı Yorgos Savvidis’in otellerin satışı konusunda istişare halinde olduğunu belirtti.

Dimitriu mektup hazırladı

Alithia gazetesi Rum Meclis Başkanı Anna Dimitriu’nun, kapalı Maraş bölgesindeki bazı otellerin satıldığına dair çıkan haberlerin ardından, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin meclis başkanlarına mektup göndereceğini yazdı.

Dimitriu’nun Avrupalı mevkidaşlarına göndereceği mektuplarda, BM kararlarının ihlal edildiği ve Maraş konusunda olanlar konusunda bilgi vereceğini yazan gazete, Dimitriu’nun konu hakkındaki açıklamalarına da yer verdi.

Başsavcılık açıklaması

Öte yandan Haravgi gazetesi Hukuk Dairesi’nin Rum Haber Ajansı’nın sorusu üzerine konu hakkında yaptığı açıklamada, Başsavcı Yorgos Savvidis ile hükümetin, Kuzey’deki Kıbrıs Rum mallarının genel alım satımına ilişkin olarak istişare halinde olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre, Hukuk Dairesi açıklamasında “Başsavcının, hükümetin hukuki danışmanı olarak konu hakkında hükümet ile istişare halinde olduğunu” belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Theodoros Gotsis de KİPE’ye yaptığı açıklamada, tüm ilgili makamların konuyu araştırdığını belirtirken, Kıbrıslı Rumlar tarafından Kıbrıslı Rum olmayan kişilere Kuzey’de taşınmazlarını sattıklarına dair satış belgelerinin tanınmayacağını, ayrıca ilgili tapuların da verilmeyeceğini söyledi.

Murat Metin Hakkı KİPE’ye konuştu

Fileleftheros gazetesi “Maraş Üzerinden Reaksiyon Testi” başlıklı haberinde, Kuzey’deki Kıbrıs Rum malları konusuyla ilgilenen Kıbrıslı Türk avukat Murat Metin Hakkı’nın Rum Haber Ajansı’na yapmış olduğu açıklamaya yer verdi.

Gazete, Hakkı’nın kapalı Maraş bölgesindeki bazı otellerin Kıbrıslı Rum sahipleri tarafından Kıbrıs Türk iş insanına satılması konusundaki açıklamasına atıfta bulunarak, tüm faaliyetin, her iki tarafın reaksiyonunu kaydetmeyi amaçladığı olgusunu da ihtimal dışı bırakmadığını yazdı.

Habere göre Metin Hakkı, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirketin, Maraş’ta taşınmazı bulunan 6 özel ve tüzel kişiye, Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla satış anlaşması/sözleşmesi önerisinde bulunduğunu belirtti.

Metin Hakkı satış sözleşmesi çerçevesinde yıl sonunda belli bir miktarın ödeneceğini söylerken anlaşmanın mevcut aşamada yerine getirilemeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Metin Hakkı, kapalı Maraş bölgesinde 6 özel ve tüzel kişi tarafından otellerin satılmasına ilişkin imzanın, bu kişilerin, Maraş bölgesindeki taşınmazlarını satma isteğini gösterdiğini de belirtti.

Metin Hakkı, sonuç olarak Kıbrıs Türk makamlarının yapması gerekenin, bu satış isteğini tanıması, bundan faydalanması ve 1974 kayıtlı Kıbrıs Rum sahiplerini veya yasal mirasçıları için bir çözüm bulması olduğunu da ifade etti.