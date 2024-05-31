Hayal etti ama olmadı

Suna ERDEN

İlk etapta Gönyeli’de faaliyet gösteren bir marketten 15 bin 509 TL değerinde Mony Walker Black Label marka viski, soğuk kahve ve 2 adet prezervatif çaldığı gerekçesiyle tutuklanan ancak evinde küçük bir market açacak kadar ürün bulunan Ratip Roshan Akargöl hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlının annesinin evinde de arama yapıldığı ve market ürünleri tespit edildiği açıklandı.

Zanlının evinde bulunan içki, şampuan, diş macunu, deodorant gibi ürünleri nereden temin ettiğine dair araştırma yapıldığı, incelenen kamera görüntülerinde son bir ayda 18 markete girişinin tespit edildiği belirtildi.

Olguları aktaran polis, Girne’de sakin zanlının, 16 Nisan 2024 ve 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Gönyeli'de faaliyet gösteren bir markete müşteri olarak gittiğini, 15 bin 509 TL değerinde Mony Walker Black Label marka viski, 2 adet Mr. Brown marka soğuk kahve ve 2 adet prezervatif çaldığını söyledi. Polis, zanlının kamera görüntülerinden tespit edilip, tutuklandığını belirtti. Zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını kaydeden polis, 100 kalemden oluşan market eşyaları bulunup emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının sorgusunda Gönyeli’deki marketten viski ve soğuk kahve çaldığını beyan ettiğini söyledi. Polis, zanlının evinde bulunan market eşyaları hakkında ise makul bir izahat veremediğini kaydetti.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde annesinin evinde de arama yapıldığını ve market ürünleri tespit edildiğini söyledi.

Polis, ayrıca birçok kamera görüntüsü incelediklerini, zanlının 18 ayrı markete girişinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, 9 kişinin sorgulandığını, 5 ifade alındığını kaydetti.

Zanlının cep telefonunun da incelenmek üzere emare alındığını kaydeden polis, kendisinin ve annesinin evinde bulunan market eşyalarını nerden elde ettiği yönünde soruşturma yapılması gerektiğini söyledi. Polis, soruşturmanın iki ilçede devam ettiğini ifade ederek, zanlının 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.