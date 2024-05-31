İlk duruşma yapılacak

Güzelyurt Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi'nde (KSTU) yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve iki ay süreyle cezaevine gönderilen okulun direktörü ve hissedarlarından Serdal Gündüz’nün ilk tahkikat duruşması 5 Haziran'da yapılacak.

Geçtiğimiz hafta davası ertelenen Serdal Gündüz, dün yeniden Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, ilk tahkikat duruşması için davanın 5 Haziran Çarşamba günü görüşülmesine emir verdi. Duruşmada tanıklar dinlenecek.

Serdal Gündüz aleyhindeki suçlamalar

Serdal Gündüz aleyhinde, “Sahtekarlıkla banka ödeme emri”, “Suç geliri aklama”, “Sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme”, “dolandırıcılık” ve “Sahtekarlıkla para temini” suçlamaları bulunuyor.

Dünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Fatma Damdelen, evrakların tamamlandığını belirterek, meseleyle ilgili ilk tahkikat duruşması için mahkemeden gün talep etti.

Zeki: Amacımız yargılama sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması

Zanlı avukatı Doğa Zeki ise, ilk tahkikat duruşması ya da davanın havale edilmesine itirazlarının olmadığını ifade etti.

Meseleyle ilgili tek amaçlarının evrakların ve yargılama sürecinin hızlı bir şekilde tamamlanması olduğunu kaydeden Zeki, duruşma yapmaya hazır olduklarını belirtti.



