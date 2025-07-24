Proje gündemde

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, iki ülke arasında elektrik bağlantı projesine (Great Sea) devam kararı aldığı bildirildi.

Politis gazetesi manşetten verdiği “Hristodulidis-Miçotakis’ten Yeni Telefon Görüşmesi- Elektrik Bağlantısı Projesi Terk Edilmiyor” ve iç sayfadan “Bağlantıyı Canlı Tutuyorlar” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in, GSI projesinin gidişatı konusunda telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Gazete, gelişmeleri yakından takip eden Güney Kıbrıs ve Yunanistan’daki kaynak-lara dayanarak çalışmaların planlandığı şekilde gitmemesine karşın projenin canlı tutulması yönünde siyasi kararın bulunduğuna dikkati çektiklerini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın; Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısının hayata geçirilmesinde Güney Kıbrıs’ın müdahil olması koşullarıyla ilgili siyasi ve ekonomik sıkıntılardan bir yıl sonra, hatta Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de olanlarla ilgili role ve söz sahibi olmak istemesinin ardından, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’taki kaynakların projenin canlı tutulması konusundaki siyasi karara atıfta bulunduğunu belirten gazete, projenin nihai şekilde askıya alınmasının masada olmadığını hatta böyle bir senaryonun bile bulunmadığı konusunda da vurgu yapıldığını yazdı.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak bu konuların Hristodulidis-Miçotakis telefon görüşmesinde yer aldığını belirtti.

Habere göre; Güney Kıbrıs ve Yunanistan projenin ilerlemesinin siyasi gerekliliği konusunda da mutabık kaldı.

Türkiye-KKTC bağlantısı

Yunan diplomatik kaynaklar Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada; Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısının gerçekleştirileceğini belirtirken, KKTC’nin Türkiye ile elektrik bağlantısının yapılmasının da mümkün olmadığını savundular.

Gazete haberinde ayrıca projenin, ekonomik boyutuyla ilgili askıda kalan konularına da atıfta bulunurken, Güney Kıbrıs’ın, 2024 yılındaki bakanlar kurulu kararıyla proje için, 2025-2029 yıllarını kapsayan dönemde toplam (yılda 25 milyon Euro ol-mak üzere) 125 milyon Euro ödeme yapma taahhüdünde bulunduğunu da anımsattı.

Rum Maliye Bakanlığının geçtiğimiz hafta, gerekli ödemeler konusunda, ilerleme kaydetmeyen bir projeye yeşil ışık yakmaya karşı göründüğünü yazan gazete ancak kablo döşemesini üstlenen NEXANS şirketinin ise (kablo döşeme) çalışmalarına devam ettiğini, siparişin aktif olduğunu ve çalışmalar için de ücret aldığına dikkati çekti

