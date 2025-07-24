Ülke geneline yayılacak

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, engelli dostu taksilerin ülkede hizmet vermeye başlayacağını belirtti. Arıklı, görme engelliler için kavşaklardaki trafik ışıklarına sesli sinyalizasyon sistemleri kurulması hususunda Trafik Dairesi’ne talimat verdiğini söyledi.

Arıklı; Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ve heyeti ile görüştü.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre; Kibrit, kabulde, “Engelli Bireylerin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanan “Engelli Bireylerin İstihdamı Önündeki Bariyerlerin Tespiti Araştırması 2024” kitapçığını Arıklı’ya sundu.

Kibrit, hükümetin engelli bireylerin istihdamı konusunda geçmiş dönemlere göre daha aktif politikalar yürüttüğünü vurgulayarak, iş birliğinin artırılması çağrısında bulundu. Kibrit, ayrıca engelli bireylerin istihdam olanaklarına erişimin kolaylaştırılması amacıyla siyasi partiler için hazırlanan önerileri de Arıklı’ya teslim etti.

Kibrit, engelli bireylerin kendi adlarına kayıtlı araçların, birinci derece akrabaları tarafından da kullanılabilmesine yönelik yasal düzenleme talebinde bulundu.

Bakanlık açıklamasına göre Kibrit, şunları kaydetti:

“Engelli birey ciddi şekilde rahatsızlandığında, aracı kendisi dışında kimse kullanamadığı için hastaneye farklı bir araçla gitmek zorunda kalıyor. Biz, engelli bireyin araçta bulunması şartıyla, birinci derece akrabaların aracı kullanabilmesini istiyoruz. Ayrıca, engelli bireylerin satın alacakları yeni (sıfır km) araçların vergiden muaf tutulmasını, her taksi durağında en az bir adet engelli dostu taksi bulundurulmasını ve derneğin engelli bireylerin taşınmasında kullanacağı araca taşımacılık izni verilmesini talep ediyoruz.”

Kibrit, bunlara ek olarak görme engelliler için kavşaklardaki trafik ışıklarına sesli sinyalizasyon sistemlerinin yaygınlaştırılmasını istedi.

Gerekli adımlar atılacak

Arıklı da, bu taleplerin değerlendirilerek gerekli adımların atılacağını ifade etti. Engelli bireylerin yazılım ve bilişim alanındaki ilgisinin önemli bir fırsat sunduğunu belirten Arıklı, “BTHK bu konuda hazırlık yapacak. Ardından dernek ile protokol imzalanarak engelli bireylere özel, sertifikalı ve ücretsiz yazılım kursları başlatılacak” dedi.

Engelli bireylerin alacağı yeni araçların vergiden muaf tutulmasına ilişkin mevzuatın hazır olduğunu açıklayan Arıklı, engellilere ait araçların birinci derece yakınları tarafından kullanılabilmesi, taksi duraklarına engelli dostu taksilerin eklenmesi, taşımacılık izni verilmesi ve görme engelliler için kavşaklardaki trafik ışıklarına sesli sinyalizasyon sistemleri kurulması hususunda Trafik Dairesi’ne talimat verdiğini söyledi.

Arıklı, engelli dostu taksilerin hizmet vermeye başlayacağını, hem ülkemizdeki engelli bireylerin ve öğrencilerin, hem de ülkemizi ziyarete gelen engelli turistler için bu hizmetin şart olduğunu sözlerine ekledi.

Kabulde, Trafik Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ve BTHK Başkan Yardımcısı Tayfun Aydınlı da hazır bulundu.