Rakam yüksek

Güney Kıbrıs’ta aralarında çocukların da olduğu 13 bin civarında kişinin bulimia ve anoreksiya rahatsızlıklarından muzdarip olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs’ta binlerce çocuğun ve yetişkinin bulimia ve anoreksiyadan muzdarip olduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, Genel Sağlık Sistemi içerisinde bulimia ve anoreksiya tanısı almış Bin 166 çocuk bulunduğunu ve bu çocukların klinik psikoloğa yönlendirildiğini belirtti.

976 çocuğun söz konusu rahatsızlıkların başlangıç aşamasında olduğunu ve klinik diyetisyene yönlendirildiğini kaydeden gazete, yetişkinlerde ise tanı almış kişi sayısının 2 bin 997, söz konusu rahatsızlıkların başlangıç aşamasında olanların sayısının ise 7 bin 904 olduğunu ekledi.

Bulimia nervoza hastalığı nedir?

Bulimia Nervosa, aşırı yeme epizodları ve ardından kilo alımını önlemeye yönelik telafi edici davranışlarla karakterize bir tür yeme bozukluğudur. Telafi edici davranışlar, aşırı yeme ataklarından sonra kiloyu kontrol etmeye çalışmanın bir yolu olarak kullanılır. Telafi edici davranışlar şunları içerir:

• Kusma

• Müshilleri veya diüretiklerin kullanımı

• Oruç tutmak

• Aşırı egzersiz yapmak

• Bazı ilaçların yasadışı, reçeteli ve / veya 'reçetesiz' kilo kontrolü için uygunsuz kullanımı (uygunsuz kullanım, endike olmayan ve ilacın reçete edilmediği kullanımı ifade eder).

Bulimia nervoza en çok ergenlik döneminde ve genç kadınlarda görülür ve bu popülasyon grubunun yaklaşık % 1-2'si bu hastalıktan etkilenir. Bulimia nervoza hastalarının yüzde 80’inin kadın olduğu tahmin edilmekle birlikte hastalığın erkeklerde görülme sıklığı da gün geçtikçe artış göstermektedir.

Bulimia Nervosa'nın tek bir nedeni yoktur. Vücut görünümü, aile etkileri, genetik, geçmiş travmatik deneyimler ve nörokimyasal ve gelişimsel faktörler ile ilgili sosyal tutumlar, bulimia nervozanın gelişmesine katkıda bulunabilir. Araştırmacılar, bu yeme bozukluğunun kişide özgüven düşüklüğü, vücudunun görünümüne dair memnuniyetsizliği ve bunun neticesinde oluşabilecek aşırı endişeyle başlayabileceğine inanıyor. Kişilerde hastalığın gelişimini tetikleyebilen faktörler özetle şunlardır:

• Depresyon ve anksiyete bozuklukları

• Travmatik olaylar

• Aşırı stres

• Sık sık yapılan diyet

• Kültürel faktörler

• Genetik (Aile bireylerinde görülme)

• Hormonlar

Bulimia nervoza hastalığı belirtileri nelerdir?

Bulimia nervoza hastalığının belirti ve semptomları fiziksel, davranışsal ve duygusal olabilir.

Aşağıdaki fiziksel ve davranışsal belirtiler, en çok aile üyeleri ve kişinin yakın arkadaşları tarafından fark edilebilen belirtilerdir.

• Öncelikli yapmasını gereken faaliyetler olmasına rağmen egzersiz yapmayı bir şekilde öne çekmek

• Kuru cilt

• Konsantrasyon güçlüğü, iyi uyuyamamak

• Tasfiye kanıtı – Çok sık tuvalete gitmek veya yemeklerden sonra duş almak veya müshil veya idrar söktürücü paketleri bulmak

• Sıkı bir diyet uygulamanın ardından aşırı yemek yeme davranışı

• Yorgun hissetmek, gözlerin kızarması

• İştahı bastırmanın bir yolu olarak detoks çayları içmek

• Alınan kalorileri "yakmak" için belirli bir miktar egzersiz yapmak

• Vücut şekli ve ağırlığıyla ilgili tekrarlayan veya takıntılı davranışlar (Örneğin kendilerini tekrar tekrar tartma, aynaya takıntılı bir şekilde bakma ve bel veya bilekleri çimdikleme)

• Ailesiyle ve/veya arkadaşlarıyla diyet, kalori, yiyecek veya kilo hakkında çok fazla konuşmak

Duygusal belirtiler, davranışsal belirtilerden daha zor olsa da, kanama ve temizleme davranışlarını bilmedikleri zaman bile, genellikle aile üyeleri ve arkadaşlar tarafından fark edilir. Bu duygusal sorunlar yalnızca bulimia nervozaya özgü değildir. Başka sorunlardan da kaynaklanabilir.

• Aşırı sinirlilik

• Aşırı derecede depresif, suçlu hissetmek ve aşırı yeme olayından sonra gerçeklikten kopmak

• Sık sık özeleştiri yapma ihtiyacı

• Kontrolden çıkmış hissetmek

• Sık sık onay alma ihtiyacı

Bulimia nervoza tanısı nasıl konulur?

Bulimia nervoza tanısını doğrudan koyan bir test ya da yöntem bulunmamaktadır. Doktor öncelikle hastanın tıbbi öyküsünü öğrenir ve fiziksel muayene gerçekleştirir. Bulimia nervoza şüphesiyle gelen hastanın vücut kitle endeksi, kan değerleri, hormon düzeyleri, ayrıca gerekli görüldüğü takdirde EKG, idrar testleri, karaciğer, böbrek veya tiroid fonksiyonundaki anormalliği araştırmak için test istenebilir, kemik yoğunluğu incelemesi yapılabilir.