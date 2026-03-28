Renk değişimi sakat

Güney Kıbrıs’taki otobüs şoförleri, hükümetin kameralı trafik ışıklarıyla ilgili endişeleri görmezden geldiği gerekçesiyle dün grev eylemi gerçekleştirdi.

Omepege-Sek ve Segdamelin-Peo sendikalarına göre; şoförler trafik ışıklarının renk değiştirme hızının, kameraların ihlalleri kaydedip yetkililerin kırmızı ışıkta geçenlere para cezası kesmesine olanak sağlamasının, otobüs şoförlüğünü güvensiz hale getirdiği konusunda uyarıda bulundular.

Bunun sebebinin, ışıkların rengi değiştiğinde sürücülerin aniden fren yapmak zorunda kalmaları olduğunu ve bunun da neredeyse her durumda ya emniyet kemeri takmadan oturan ya da ayakta duran yolcular için ciddi güvenlik sorunları yarattığını söylüyorlar.

Yetkililer, ulaştırma bakanlığına "defalarca uyarıda bulunduklarını" ancak "bugüne kadar somut bir çözüm sunulmadığını" belirtti.

İki saat süren grevde, Ompege-Sek lideri Charalambos Avgousti grev sırasında yaptığı açıklamada, sürücülerin trafik ışıklarına zamanlayıcı takılmasını istediklerini, böylece ışıkların renk değiştirmesine ne kadar süre kaldığını görebileceklerini söyledi.

Otobüslerin "durdurulmasının zor" olduğunu söyleyen yetkili, sendikasının "şoförlerin yasayı ihlal ettikleri için rapor edilmemelerini veya ceza puanlarının silinmesini istemediğini", bunun yerine "sadece ışık kırmızıya dönmeden önce bir uyarı verilmesini istediğini, böylece [şoförlerin] daha sorunsuz bir şekilde durabileceğini ve otobüsteki yolcuların risk altında kalmayacağını" vurguladı.

Segdamelin-Peo lideri Natia Kyritsi ise toplam 26 otobüs şoförünün ehliyetlerinde 18'den fazla ceza puanı biriktiğini söyledi. Şoförler 16 ceza puanı biriktirdikten sonra ehliyetlerini geçici olarak kaybediyorlar.

Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2026, 09:51