Girne’de 25 yaşındaki motosiklet sürücüsü Rıfat Gezici’nin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin dava devam ediyor.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen dava kapsamında Gezici’nin ölümüne neden olmakla suçlanan salon araç sürücüsü İ.T. dün yeniden duruşmaya çıkarıldı.

Dava, tanıkların dinlenmesi ve olguların aktarılması için 9 Nisan 2026 tarihine ertelenirken duruşma sonrası arbede yaşandı.

Rıfat Gezici’nin annesi Meryem Gezici, polis aracına götürülen sanığa saldırmaya kalkıştı ve polis tarafından mahkeme avlusunun dışına çıkarıldı.

Anne Gezici “Oğlumun katili burada, ben bir şey yapamıyorum” diyerek, feryat ederken, sanık geniş güvenlik önlemleri altında mahkemeden uzaklaştırıldı.

Kaza nasıl olmuştu

Girne'ye bağlı Pınarbaşı'nda 17 Mayıs 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında, 15 Kasım Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; 63 yaşındaki İ. T. yönetimindeki RA 728 plakalı salon araç, dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden, yolun sağ kısmında bulunan bir akrabasının ikametgahına dönüş yapmak istediği esnada, karşı istikametten aşırı süratli ve dikkatsiz şekilde gelen Rifat Gezici yönetimindeki ZJ 128 plakalı motosikletle çarpışmıştı.

Çarpışmanın etkisiyle RA 728 plakalı araç savrulurken, motosiklet yolun sağ kısmından çıkarak boş bir tarlaya savrulmuştu.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Gezici ile araç sürücüsü İ.T., Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış; Gezici, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş, İbrahim T. ise tedavisinin ardından aynı gün taburcu edilmişti.

Kaza günü tutuklanan zanlı, 6 gün sonra mahkeme tarafından 50 bin TL nakit teminat ve iki kefilin 500'er bin TL'lik kefalet senedi imzalaması şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Yargı sürecinin başlaması üzerine sanık tutuklanmıştı.



