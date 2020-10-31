Rum kesiminde vakalar 4 bini aştı

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 4, Güney Kıbrıs’ta ise 166 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 931, güneyde ise 4 bin 217’ye yükseldi.

Kuzeyde şu anda tedavisi devam eden hasta sayısının 67 olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2 bin 56 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 7 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, vakaların 2’sinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, diğer 2 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve gözetim altında olduklarını söyledi. Pilli’nin açıkladığı verilere göre; yapılan toplam test sayısı 221 bin 285, toplam vaka sayısı 931, toplam taburcu edilen vaka sayısı 859, tedavisi devam eden vaka sayısı 67, Pandemi Merkezindeki hasta sayısı 14, Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı 52, toplam kaybedilen hasta sayısı 5 ve yoğun bakımda yatan hasta sayısı 1.

Toplam vaka sayısı 4 bini aştı

Güney Kıbrıs’ta ise dün yapılan 3 bin 672 test sonucu 166 yeni Coronvirüs vakası tespit edildi.

Güney Kıbrıs’ta toplam vaka sayısı 4 bin 217’ye yükseldi.

Rum haber kaynakları yeni vakaların kaynağını açıkladı. Açıklamada şunlar belirtildi:

“Halihazırda doğrulanmış vakaların temaslarının takip edilmesi sürecinde alınan 597 numuneden 20 vaka tespit edildi.

Özel girişim yoluyla alınan bin 805 örnekten 123 vaka belirlendi.

Genel Hastanelerin Mikrobiyoloji Laboratuvarlarından alınan 234 numuneden 11'i tespit edildi.

Yolcu ve ülkesine geri gönderilen kontrol kapsamında alınan 887 numuneden 7 vaka belirlendi.

Öğrenci, öğretmen ve okul personelinin kontrol programına alınan 47 örnekten 1 vaka tespit edildi.

Derneklerde gerçekleştirilen örnekleme kapsamında alınan 39 numuneden 2 vaka belirlendi.

Kişisel doktorlar tarafından sevk programı ve Halk Sağlığı Klinikleri aracılığıyla özel grupların kontrolü kapsamında alınan 63 örnekten ise 2 vaka tespit edildi.”

Ayrıca Rum haber kaynaklarına göre; Gazimağusa Genel Hastanesinde 3'ü Yoğun Bakım Ünitesi'nde olmak üzere SARS-CoV-2 virüsü pozitif olan 22 kişiye tedavi uygulanıyor. Ayrıca Lefkoşa Genel Hastanesinde dört hasta Yoğun Bakım Ünitesinde entübe kalırken, sekiz kişi de Covıd-19 bölümünde tedavi görüyor.