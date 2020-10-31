Yargı acımadı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan’da Coronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının yürürlükte olduğu 21 Nisan 2020 tarihinde polis tarafından durdurulan ve karakola götürüldükleri esnada tasarruflarındaki 25 gram uyuşturucuyu maddeyi atmaya çalıştıkları sırada tespit edilen Adeyemi Dada ile Ayodele Akınhanmı hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Sanıklar Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 18 ay hapse mahkum edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Demirhan Polis Karakolu önünde 21 Nisan 2020 tarihinde, saat 18.30 sıralarında bir polis ekibi tarafından Adeyemi Dada ve Ayodele Oladipupo Akinhanmi’nin kullanımlarındaki aracın “Kısmi sokağa çıkma yasağına aykırı hareket” suçu nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

Sanıkların karakola celp edildiği sırada ZMK 436 plakalı aracın şoförü zanlı Adeyemi Dada’nın tasarrufunda uyuşturucu madde tespit edildiği kaydedildi.

Adeyemi Dada’nın pantolonun içerisinde muhafaza ettiği Lemar poşeti içerisinde, üzerinde şeffaf bant bulunan beyaz renk kâğıtlara sarılı 22 paket halinde yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi attığının tespit edildiği açıklandı. Paketin emare alınıp, iki sanığın tutuklandığı kaydedildi.

Miktar fazla

Kararı açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Fatma Şenol, sanıkların işlemiş oldukları suçun en yaygın suç türü olduğuna ve araçta bulunan miktarın azımsanamayacak miktarda olduğunu ifade etti. Uyuşturucu madde kullanımının toplum içerisinde ürpertici bir şekilde arttığını belirten Şenol, sanıklara hapislik dışında bir ceza verilemeyeceğini vurguladı ve sanıkları, 18’er ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.