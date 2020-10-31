Ülkenin acı gerçeği

Suna ERDEN

Coronavirüs tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de paniğe neden olurken, Ekim ayını kapsayan

27 günlük veriler asıl tehlikenin başka olduğunu gösteriyor.

Polis raporlarından elde edilen bilgilere göre; 1-27 Ekim tarihleri arasında yaşları 20 ile 83 arasında değişen 25 kişi hayatını kaybetti.

Ölüm nedenleri arasında ilk sırada 9 kişiyle kalp geliyor. KKTC’nin en önemli sorunlarından biri olan trafik kazalarından dolayı da 7 kişi hayatını kaybederken; büyük korku ile takip edilen Coronavirüs vakalarından sadece bir kişinin hayatını kaybettiği görülüyor. Ülkemizde virüs vakasının görüldüğü 16 Mart 2020 tarihinden beri Corona’dan ölenlerin toplam sayısı ise 2’si Alman uyruklu, 3’ü KKTC vatandaşı 5 kişi olarak kayıtlara geçti.

Kalp sağlığımız iyi değil

Ekim ayı içerisinde 9 kişi kalp kaynaklı rahatsızlıklardan dolayı yaşamını yitirdi. Gazimağusa’da 8 Ekim tarihinde Tülay Tayiber isimli şahıs yolda yürürken aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi. Yapılan otopsi sonucu 70 yaşındaki Tülay Tayiber’in ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu belirlendi.

Girne’de 17 Ekim tarihinde 68 yaşındaki Erol Tanaydın aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Erol Tanaydın’ın otopsisinde ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu açıklandı.

Haspolat'ta 20 Ekim tarihinde, Demokratik Kongo uyruklu Ngolu Mbuta (E-27), bulunduğu oda içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Ngolu Mbuta zerinde yapılan otopside ölüm sebebinin kalp krizi olduğu anlaşıldı.

Tepebaşı’nda yapımı devam eden Makyol Tünel Şantiyesi’nde çalışan Halil Yeni (52), 22 Ekim tarihinde iş yerinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Halil Yeni üzerinde yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin kalp krizi olduğu tespit edildi.

Girne’ye bağlı Lapta’da yaşayan Sinan Dede (63) ise 21 Ekim’de evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Dede’nin doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebinin “hiper tansiyon ve kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

2 günde 3 vaka

Bostancı’da sakin Aliye Ağırbaş (52) aniden rahatsızlanarak hayata veda etti. 23 Ekim’de yaşamını yitiren Ağırbaş’ın kalp krizi sonucu öldüğü tespit edildi.

Kuzucuk’ta 24 Ekim’de Halil Eralp ise (83) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşama veda etti. Halil Eralp’ın yapılan otopsisinde de ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu açıklandı.

Edremit’te de 24 Ekim’de Mehmet Ertaş (57) zeytin topladığı sırada geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi. Ertaş’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği neticesinde gelişen kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Pile köyünde sakin 46 yaşındaki Bahar Tekünlü de 25 Ekim’de hayata veda etti. Tekünlü’nün

ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğunu açıkladı.

Bostancı’da 27 Ekim’de 76 yaşındaki Havva İzzet Mertekçi de zeytin topladığı sırada rahatsızlanıp hayatını kaybetti.

Mertekçi’nin ölüm sebebinin hiper tansiyon ve mevcut kalp rahatsızlığı sonucu geliştiği tespit edildi.

Kazalarda nice canlar yitiyor

Trafik kazası nedeniyle de Ekim ayı içerisinde 7 kişi yaşamını yitirdi. Polis raporuna yansıyan tutanaklara göre; Mehmetçik sakini 38 yaşındaki Ali Dikbaş 1 Ekim tarihinde hayatını kaybetti.

Dikbaş, 21 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, hastanede tedavi altına alınmıştı.

Cengizköy'de 3 Ekim tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Yeşilyurtlu 20 yaşındaki Mehmet Cilasun kaldırıldığı hastanede hayata veda etti. Lefkoşa -Gazimağusa anayolunda 18 Ekim tarihinde meydana gelen kazada ise 24 yaşındaki Fatma Kaşıkçı yaşamını yitirdi.

Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda 20 Ekim’de meydana gelen trafik kazası sonucunda da Elliot Simbarashe Kanofema (E-22), Dean Marufa (E-23) ve Electıous Vhere (K-22) yaşamını yitirdi.

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde 23 Ekim’de meydana gelen kazada ise 23 yaşındaki Oğuzhan Gül hayatını kaybetti.

Corona’dan 8 ayda 5 can kaybı

Ekim ayında Coronavirüs kaynaklı sadece bir can kaybı oldu.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Coronavirüs tedavisi gören 78 yaşındaki Aziz Çavlin 17 Ekim tarihinde yaşama veda etti. Ülkemizde virüs vakasının görüldüğü 16 Mart 2020 tarihinden beri Corona’dan ölenlerin toplam sayısı ise 2’si Alman uyruklu, 3’ü KKTC vatandaşı 5 kişi olarak kayıtlara geçti.

Diğer nedenlerden 8 ölüm

Yine Ekim ayında 34 yaşındaki Özmen Fırat Golal siroz, 20 yaşındaki Muhammad Mustapha Shettimia sıtma, 71 yaşındaki Ali Tüccar intihar etme, 39 yaşındaki Mehmet Sait Olğaç iş kazası, 82 yaşındaki Fatma Özoğul beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

38 yaşındaki Fatih Girgin, 28 yaşındaki Mehmet Enginol ve 29 yaşındaki Collins Nkenna Nwaulu Ekim ayında hayatını kaybeden isimler arasında yer alırken, ölüm nedenleri henüz açıklanmadı.

