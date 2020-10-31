Zanlı sayısı 2 oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da geçtiğimiz salı günü kiralık bir araçta yaptıkları arama sonucunda 8 gram uyuşturucu madde ele geçiren ve Gökhan Doğan’ı tutuklayan polis, Baran Yıldız’ı da tutukladı.

Yapılan soruşturma sonucu Baran Yıldız’ın aracı Doğan’dan önce kiraladığı belirlendi. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı Yıldız dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Özdesoy, 27 Ekim 2020 tarihinde Gökhan Doğan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi aldıklarını ve zanlıyı Gazimağusa’da kiralık bir araç içerisinde tespit ettiklerini söyledi.

Araç içerisinde yapılan arama sonucunda, poşet içerisinde 8 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulduklarını belirten Özdesoy, yapılan ileri soruşturmada aracı Baran Yıldız’ın kiraladığını ve Doğan’dan önce aracı kullandığını tespit ettiklerini ifade etti.

Soruşturmanın sürdüğünü vurgulayan Özdesoy, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.