Teslim olmada geç kaldılar

Lefkoşa'nın Suırlariçi bölgesinde bulunan Zahra Sokak'ta kalabalık iki grup arasında meydana gelen kavgayla ilgili tutuklu bulunan Osman Sadetoğlu, İbrahim Erülkü, Can Polat ve Yusuf Uçar dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Erülkü ile Uçar’ın geç teslim olduğu belirtilerek, teminat şartları belirlenirken 4 zanlı arasında ayrıma gidildiği kaydedildi.

Duruşmada olguları aktaran polis, zanlıların mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, teminata bağlanan Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ve Ahmet Aydoğdu ve aranan şahıslara birlikte kanunsuz topluluk oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında kavga etmek için Zahra Sokağa gittiğini söyledi.

Polis, görgü tanıklarından ifade alındığını, İbrahim Erülkü’ün olay yerine araçla gittiğini ve yanında götürdüğü demir golf sopalarını kavga edecek arkadaşlarına dağıttığını tespit ettiklerini söyledi.

Soruşturma sürecek

Polis, zanlılar Yusuf Uçar ve İbrahim Erülkü hakkında 23 Şubat 2024 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını ancak iki zanlının 1 Mart 2024 tarihinde teslim olduğunu belirtti.

Polis, zanlı Osman Sadetoğlu ile Can Polat hakkında ise 28 Şubat tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını, Sadetoğlu’nun aynı gün, Polat’ın ise 29 Şubat tarihinde teslim olduğunu açıkladı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, meselede tutuklanan 19 zanlının teminata bağlandığını ancak 4 zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminat talep etti.

Erken teslim olanlar avantaj sağladı

Kaza mahkemesi yargıcı, teminat şartı belirlerken, polise yardımcı olup hemen teslim olan zanlılarla geç teslim olan zanlılar arasında ayrım yapmaya karar verdiğini belirtti.

Yargıç, Erülkü ile Uçar için iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, Polat ve Sadetoğlu için birer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, tüm zanlıların 30 bin TL nakit teminat yatırmasına, yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.