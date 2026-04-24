Rum tezine güçlü destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ayia Napa’da yapılacak Avrupa Konseyi zirvesi öncesinde Lefkoşa’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodoulides ile bir araya geldi.

Baş başa yapılan görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Ortak basın toplantısında konuşan Macron, Fransa’nın Kıbrıs’a verdiği önemi vurgulayarak, “Fransa Kıbrıs’ı seviyor ve bizim rolümüz zorlu gerilimler sırasında pratikte yanınızda olmaktır” ifadelerini kullandı. Macron, iki ülke arasındaki dayanışmanın sadece siyasi değil, aynı zamanda Avrupa Birliği çerçevesinde de güçlü şekilde sürdüğünü belirtti.

Dayanışması mesajı

Macron, Orta Doğu’daki savaşın başlamasının ardından Kıbrıs’a Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyareti hatırlatarak, bu temasların “Avrupa dayanışmasının bir göstergesi” olduğunu söyledi. Avrupa Birliği’nin 42.7 maddesine atıfta bulunan Macron, üye ülkeler arasındaki karşılıklı savunma yükümlülüğüne dikkat çekti.

Fransız lider, Kıbrıs’a yönelik Avrupa askeri varlığının artırılmasının da Avrupa’nın güvenlik kararlılığının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Doğu Akdeniz’deki gelişmelere değinen Macron, Fransa’nın bölgede özellikle Charles de Gaulle uçak gemisi görev grubu ile askeri varlık bulundurduğunu belirtti.

“Kıbrıs’a saldırı Avrupa’ya saldırıdır”

Macron, “Kıbrıs’a saldırıldığında aslında Avrupa’ya saldırılmıştır” ifadesini kullanarak, Avrupa Birliği’nin ortak güvenlik anlayışına vurgu yaptı. Fransa’nın Kıbrıs ile savunma alanındaki iş birliğini güçlendirdiğini ve stratejik ortaklık anlaşmasının bu ilişkileri daha da ileri taşıdığını söyledi.

Enerji ve stratejik projeler

Konuşmasında enerji projelerine de değinen Macron, Doğu Akdeniz’deki enerji hatları ve doğal gaz projelerinin Avrupa açısından stratejik önem taşıdığını belirtti. Fransa’nın bu projelerde aktif rol aldığını ifade eden Macron, Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında planlanan elektrik bağlantı hattı ile bölgesel enerji güvenliğinin güçleneceğini söyledi.

“Fransa en güvenilir ortaklarımızdan biri”

Nikos Hristodoulides ise Fransa’nın Kıbrıs için “en yakın ve en güvenilir ortaklardan biri” olduğunu vurguladı. İki ülkenin güvenlik, savunma, enerji ve kültür alanlarında güçlü iş birliği yürüttüğünü belirten Hristodoulides, Macron’un ziyaretinin stratejik ortaklığın önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2026, 09:50