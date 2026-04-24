23 Nisan coşkusu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 106 yıl önce tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) coşkuyla kutlandı.

Bu anlamlı gün kapsamında Lefkoşa başta olmak üzere Güzelyurt, Değirmenlik, İskele ve çeşitli bölgelerde anma ve kutlama programları gerçekleştirildi.

Kutlamalar kapsamında ilk tören sabah saatlerinde Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli ile birlikte bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

İlçelerde kutlamalar yapıldı

Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından öğrenciler şiirler okudu ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı.

Değirmenlik’te Atatürk Büstü önünde düzenlenen askeri törende çelenk sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Değirmenlik Sadık Cemil Stadyumu’nda üç okulun katılımıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler gösteriler sundu, şiirler okudu, halk dansları ve bando gösterileri gerçekleştirdi. Törene Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sami Özuslu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Tank Albay Ertan Önal, okul müdürleri, öğretmenler ve aileler katıldı.

İskele’de resmi geçit töreni

İskele Cumhuriyet Stadyumu’nda düzenlenen törende üç okulun öğrencileri gösteriler sundu. Resmi geçit töreniyle başlayan programda konuşmalar yapıldı ve öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin sunumlar gerçekleştirdi. Tören öncesinde İskele Atatürk Anıtı ve Ecevit Meydanı’nda çelenk sunma törenleri düzenlendi. Törene Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve çok sayıda davetli katıldı.

Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ile Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde Mehmetçik İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte çocuklar atölye çalışmaları, geleneksel oyunlar ve bilimsel etkinliklerle 23 Nisan coşkusunu yaşadı. Program kapsamında öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Alagadi’de 23 Nisan şenliği

Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Şenliği Alagadi’de gerçekleştirildi. Etkinliğe Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, CTP Milletvekili Sami Özuslu, Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, meclis üyeleri, muhtarlar, aileler ve çocuklar katıldı. Etkinlikte çocuklar için oyun alanları, gösteriler ve ikramlar yer aldı.

Ağırdağ Dağyolu İlkokulu’nda gösteriler sunuldu

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ülkede yapılan etkinlikler çerçevesinde Ağırdağ Dağyolu İlkokulu öğrencileri de hazırlamış oldukları dans gösterilerini sahneleyip Atatürk şiirlerini ailelerine okudu. Çocukların öğretmenleri ile hazırladığı danslar, ailelerin büyük beğenisini aldı.

Etkinlik, öğrencilerin gösteri alanında Atatürk posterleri ve “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” pankartı ile ailelerini selamlamasıyla sona erdi.

Lefkoşa Vakıf Anaokulu’nda bayram sevinci

Lefkoşa Vakıf Anaokulu’nda da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte çocuklar hazırladıkları gösterileri sahneledi.