Dörtyol’da yapımı devam eden bir inşaatta meydana gelen iş kazasında, altıncı kattaki balkondan düşen 26 yaşındaki Pakistan uyruklu işçi Hammad Pakistani hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan incelemelerde iş güvenliği kurallarına uyulmadığının tespit edilmesi üzerine inşaat mühürlenerek faaliyetleri durduruldu.

Olay, dün saat 14.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın altıncı katında bulunan Hammad Pakistani, çalışma yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybetti. Yaklaşık 19 metre yükseklikten zemine düşen işçi ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

İnşaat mühürlendi

Olayın ardından polis ve ilgili birimler inşaat alanında detaylı inceleme başlattı. Yapılan denetimlerde iş güvenliği kurallarına uyulmadığı tespit edilince, inşaatın faaliyetleri durdurularak mühürlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Dörtyol’da meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybettiği inşaat kazasının yaşandığı alanda incelemelerde bulundu. Hasipoğlu, olay yerinde yetkililerden bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu ve iş güvenliği konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Hasipoğlu açıklamasında, iş güvenliğini sağlamayan ve kaçak işçi çalıştıran işyerlerine kesinlikle göz açtırılmayacağını vurguladı. Hasipoğlu, 2025 yılı boyunca toplam 4 bin 542 denetim gerçekleştirildiğini, 2026 yılı Ocak ve Şubat aylarında ise 736 denetim yapıldığını açıkladı. Bakan, yapılan denetimler sonucunda işverenlere toplam 11 milyon 939 bin 433 TL idari para cezası uygulandığını da kaydetti. Hasipoğlu açıklamasında ayrıca, denetimlerin 2026 yılında da aynı kararlılık ve tavizsiz anlayışla artarak devam edeceğini belirterek, mevzuata aykırı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

