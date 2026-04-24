Bir kişi tutuklu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbar üzerine yürütülen operasyonda, park halindeki bir araçta uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi tutuklandı.

Polis memuru Murat Taşkın; mahkemede verdiği ifadede, 22 Nisan’da saat 19.20 sıralarında A.E. (E-31) isimli zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair bilgi aldıklarını belirtti. Alınan ihbarın değerlendirilmesi üzerine ekiplerin harekete geçtiğini kaydeden Taşkın, kısa süre içerisinde söz konusu aracın Gazimağusa’da Hasan Baraboçolli Sokak üzerinde tespit edildiğini açıkladı.

Polis, saat 19.30 sıralarında tespit edilen araç içerisinde zanlının da bulunduğunu ve olay yerinde yapılan aramada, aracın ön sol koltuk ön kısmında bulunan paspasın altına gizlenmiş şekilde yaklaşık 15 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde bulunduğunu mahkemeye aktardı. Ele geçirilen maddenin emare olarak alındığını belirten polis, zanlının olay yerinde tutuklandığını ifade etti.

Soruşturmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu vurgulayan polis memuru, olayla bağlantılı olabilecek başka şahısların ve uyuşturucu temin zincirinin araştırıldığını, ayrıca ele geçirilen maddenin analiz sürecinin de devam ettiğini söyledi. Bu kapsamda zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceğini belirten polis, mahkemeden süre talep etti.

Mahkeme; sunulan şahadeti değerlendirerek, soruşturmanın selameti açısından zanlı A.E.’nin bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.