‘Şap’ tepkisi büyüdü

Kıbrıslı Rum hayvan üreticileri dün Larnaka'daki Rizoelia kavşağında toplanarak, şap hastalığıyla bağlantılı toplu hayvan itlafına müdahale etmeyen Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'i bir kez daha protesto etti.

AB liderler zirvesinin başlamasına saatler kala gerçekleşen eylem nedeniyle hayvan üreticileri ve polis arasında gerilim yaşandı.

Çiftçiler birliği sözcüsü Stella Petrou, grubun yalnızca sınırlı sayıda enfeksiyon vakasının tespit edildiği çiftliklerde yaygın hayvan itlafına derhal son verilmesi çağrısında bulunduğunu söyledi. AB düzenlemelerinde aşılama yönteminin alternatif olarak kullanılabildiğine işaret eden Petrou, amaçlarının halkı rahatsız etmek olmadığını hatırlatarak, etkilenen çiftçiler için durumun aciliyetini de vurguladı.

Tarım sendikası Euroagrotikos, Hristodulidis'e doğrudan çağrıda bulunarak mağdur edilen üreticilerin derhal tazmin edilmesini istedi.

