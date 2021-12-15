Rumlar mültecilere kötü davranıyor

Gazimağusa’da sınırı ihlal ederek ülkeye giriş yaptıkları esnada suçüstü yakalanan Suriye uyruklu Bedrettin Bin Hassan, İzo Amer Alhsimerli, Mohammad Derviş, Ahmad Freic ve Walid Taner hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün Lefkoşa’da Askeri Mahkemeye çıkarıldı.

Zanlıların, KKTC’ye mülteci olarak geldiklerini söyledikleri ancak yapılan araştırmada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden birinci derece askeri yasak bölgeyi ihlal ederek, ülkeye geldiklerine dair tespit yapıldığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, 10-11 Aralık 2021 tarihlerinde Bedreddin Bin Hassan, İzo Amer Alshimerli, Mohammad Derviş, Ahmad Frec ve Walid Tamer’in Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın sorumluluk sahasında bulunan ve 1. Derecede Askeri Yasak Bölge olan nöbet kulübelerinin olduğu bölgeye gizlice girerek I. Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettiklerini anlattı.



Polis, zanlıların aynı gün ekipler tarafından tespit edilip tutuklandıklarını söyledi.Zanlıların, ilk beyanlarında KKTC’ye mülteci olarak geldiklerini söylediklerini anlatan Hafız, yapılan araştırmada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yaşadıklarının ve askeri yasak bölgeye Rum kesiminden geçtiklerinin belirlendiğini ifade etti.Polis, zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis, zanlıların tümünün Suriye vatandaşı olup KKTC'de herhangi bir yasal bağları veya yasal girişleri bulunmadığını belirterek, 2 ayı geçmeyen süreyle cezaevinde tutuklu kalmalarını talep etti.Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 2 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.