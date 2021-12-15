Böyle mi olacaktı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dün öğleden sonra yağan sağanak yağmur Organize Sanayi Bölgesi’nde tanıdık manzaraların ortama çıkmasına neden oldu.

Yağmur sonrası; yine sanayi bölgesindeki yollar kapandı, bazı yerleri su bastı, araç sürücüleri göle dönen yollarda zorlu anlar yaşadı.



Yıllardır her yağış sonrası önce su gölüne ardından çamur deryasına dönüşen sanayi bölgesindeki altyapı sorunu çözülmezken, bölge esnafı önlem alınmasını istiyor.Esnaf, yollarda su birikmesini altyapı eksikliğine bağlarken, bunu çözmek için harekete geçilmesini istiyor.Sanayi bölgelerinin ekonominin bel kemiği olduğunu ifade eden esnaf, “Her yağmurda aynı sorun; dükkânlarımıza giremez olduk. Bu su baskınlarında biz nasıl iş yapacağız, acil çözüm bekliyoruz. Bu bölgelere bakılmalı ve eksiklikleri giderilmelidir” dedi.