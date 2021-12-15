Suçlamalar ağır

Suna ERDEN

Lefkoşa’da 2016 yılında King Oto, Opel Plaza ve Özmerhan Finans’ın eş zamanlı kundaklanması olaylarıyla ilgili aranan ve önceki gün ülkeye giriş yaparken Ercan Havaalanı’nda tutuklanan Enver Bahçeciler, Covid-19 aşılarını yaptırmadığı için karantinaya alındı.

Zanlı hakkında dün gıyabında tutuklama duruşması yapıldı.

Polis, Enver Bahçeciler’in 19 Şubat 2016 tarihinde Lefkoşa'da Halil Kahraman'ın sahibi olduğu King Oto isimli iş yerini kundaklattırdığını söyledi.

Polis, Mahmut Selkar ve Mustafa Kaya’nın Bahçeciler’in azmettirmesiyle King Oto’ya ait antrepo içerisinde park halinde bulunan 507 bin Sterlin değerindeki 9 aracın üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdiğini anımsattı.



Polis, aynı tarihte Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Ömer Arhun'un sahibi olduğu Özmerhan Finans isimli iş yerine giden Evren Baysal ve Adem Bağlars’ın işyerine ait ana giriş kapısını kırdıktan sonra bina içerisine yanıcı madde döküp ateşe verdiklerini ve 10 bin TL maddi zarara neden olduklarını ifade etti.Polis, yine aynı tarihte Gönyeli Çemberi yanında Ömer Arhun'un sahibi olduğu Opel Plaza isimli iş yerine Enver Bahçeciler'in azmettirmesi ile giden Eren Baysal, Ozan Ögeyik ve Adem Bağlars’ın antrepo içerisinde park halinde bulunan 217 bin Sterlin değerindeki 15 aracın üzerine yanıcı madde döküp ateşe verdiklerini söyledi.Polis, Enver Bahçeciler’in olay tarihinden önce yani 16 Şubat 2016 tarihinde ülkeden çıkış yaptığını açıkladı.Polis, zanlının 13 Aralık 2021 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan gelerek teslim olduğunu belirtti. Zanlının KKTC'ye girerken Covid-19 aşısı olmaması sebebiyle PCR testi ile girişi sağlandığını ve yasal olarak 5 gün karantina altında olması gerektiğini belirten polis, Alayköy Karakol hücrelerine yerleştirildiğini anlattı.Polis, zanlının karantina sürecinin tamamlanabilmesi amacıyla 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.