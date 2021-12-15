20 bin liraya serbest kaldı

Devletin güvenlik birimlerine ait gizli belgeleri ele geçirdiği iddia edilen Türk İslam Kültür Cemiyeti Genel Sekreteri Erman Çitim dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada teminat talep edilirken, zanlının aleyhine getirilen ‘Askeri Suç ve Ceza Yasası’na aykırı olarak 2 kuruma ait gizli ibareli belgeyi tasarrufunda bulundurmak’ ve ‘kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu’ davalarını kabul etmediği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlının ‘askeri 2 kuruma ait gizli ibareli belgeyi tasarrufunda bulundurmak ve kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu’ suçlarından tutuklandığını söyledi.

Polis, 1 Aralık 2021 tarihinde zanlının iki ayrı ikametgâhında yapılan aramada iki adet gizli ibareli evrak, izinsiz olan Lazer tabanca parçasının bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis memuru, zanlının evinde bulunan kasanın çilingirle açıldığını ve içinden mini kaset çıktığını söyledi.



Polis, zanlının aracında yapılan aramada ise 2 adet canlı mermi ve çok ciddi iddialar içeren evrakların bulunduğunu belirtti.Polis, zanlının tabanca ve 20 adet canlı mermi bulundurma izni olduğunu ancak tasarrufunda 22 mermi bulunduğunu söyledi.Polis memuru, zanlının ifadesinde kritik görev ve kurumlarla ilgili ciddi iddialarda bulunduğunu söyledi.Polis, zanlının kendisine okunan yazılı davaları kabul etmediğini söyledi. Zanlının etki edebileceği soruşturmanın tamamlandığını ve ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını belirten polis, teminat talep etti.Mahkeme, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 250’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.