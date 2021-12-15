İkisi de cezaevine  gönderildi

Suna ERDEN

Taşucu-Girne seferini yapan Via Mare isimli yük ve yolcu gemisine gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen 3 milyon liralık uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Girne’de 30 polis ve 4 detektör köpek eşliğinde gerçekleştirilen Kaptan Köşkü operasyonunda tutuklanan gemi kaptanı Akın Barut ve gemi çalışanı Ahmet Ünsal dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada soruşturmanın devam edeceği ancak zanlıların geri kalan kısmına etki edemeyeceği belirtilerek, teminat talep edildi.

Girne Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada Akın Barut ve Ahmet Ünsal hakkındaki iddialar aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, uzun süren takip sonucu 2 Aralık 2021 tarihinde Taşucu’ndan Girne Limanı’na gelen yük ve yolcu gemisine operasyon düzenlendiklerini söyledi.

Polis, yüzlerce araç ve TIR’ın yüklü olduğu gemide 30 personelin dört narkotik detektör köpek eşliğinde arama yaptığını ifade etti.



Polis, yapılan aramada kaptan köşkünün hemen arkasındaki odada toplam 2 kilo Metamfetamin türü uyuşturucu ele geçirdiklerini ifade etti. Polis, Ahmet Ünsal’ın Akın Barut’un talimatıyla uyuşturucuyu kaptan köşkünün arkasındaki odaya sakladığını söylediğini aktardı.Polis, gemi kaptanı Akın Barut, ikinci ve üçüncü kaptanlar Cihan Onkun ile Nihat Kürklü ve gemi çalışanı Ahmet Ünsal’ın tutuklandığını belirtti.Polis memuru yapılan soruşturma sonucu Cihan Ongun ve Nihat Kürklü’nün suçla bağlantısının bulunmadığına yönelik tespit yapıldığını ve her iki şahsın serbest bırakıldığını söyledi.Polis, sorgulanan Ahmet Ünsal’ın geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde de Akın Barut’un yönlendirmesiyle bir buçuk kilo Metamfetamin ve silah ithal ettiklerine dair itirafta bulunduklarını açıkladı.Polis, zanlıların 2 Aralık tarihinden beri tutuklu olduğunu, soruşturmanın devam ettiğini ancak geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini belirtti.Polis, ele geçirilen miktarın 2 kilo Metamfetamin olduğunu, zanlıların yargılanma sonucu hapis cezası almalarının kuvvetle muhtemel olduğunu, serbest kalmaları halinde yargıdan kaçabileceklerini ifade ederek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, işlendiği iddia edilen suçun ciddiyetine vurgu yaparak zanlıların 70 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.