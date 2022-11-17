Bu zihniyetten kurtulmalıyız

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Kıb-Tek’te bir kez daha gündeme gelen akaryakıt sıkıntısına değindi, “Ne yaşanıyorsa hepsi gözümüzün önünde yaşanıyor. Ve ne yaşanıyorsa, hepsi çok iyi bildiğimiz, çok yakından tanıdığımız bir ‘zihniyet’in eseri!” dedi.

“Kararı biz vereceğiz” diyen Erhürman, “Ve bu halk için mesele, yerel yönetimleri de, merkezi yönetimi de bu zihniyetten kurtarma meselesi… Mesele bu, kararı da biz vereceğiz...” değerlendirmesinde bulundu.

Erhürman’ın sosyal medya paylaşımında şunları belirtti:

Kıb-Tek'te bir kez daha akaryakıt gündemi... Uzun uzun anlatmaya hiç gerek yok artık... Ne yaşanıyorsa hepsi gözümüzün önünde yaşanıyor. Ve ne yaşanıyorsa, hepsi çok iyi bildiğimiz, çok yakından tanıdığımız bir "zihniyet"in eseri! Ve bu halk için mesele, yerel yönetimleri de, merkezi yönetimi de bu zihniyetten kurtarma meselesi Mesele bu, kararı da biz vereceğiz...

Akaryakıt yok, tasarruf yapılıyor

CTP Milletvekili Salahi Şahiner de akaryakıt krizi ve elektrik kesintileri konusunda hükümet kaynaklarının “külliyen yalan” söylediğini iddia ederek “aslında bir hafta önce başlayan planlı kesintilerin de sebebi buydu.

Şahiner, akaryakıt krizi ve elektrik kesintileri konusunda hükümet kaynaklarının “külliyen yalan” söylediğini iddia ederek “aslında bir hafta önce başlayan planlı kesintilerin de sebebi buydu. Aslında akaryakıt yok ve tasarruf yapılıyor…” dedi.

“Kötü akaryakıtı ülkeye getirtebilmek için uğraşıyorlar. Olup bitenler bazı şeylere kapı aralamak için kasıtlı yapılıyor. Artık yalandan dolandan usandık” diye konuşan CTP milletvekili Salahi Şahiner, katıldığı tv programında şunları söyledi:

“TİPİC getirecek ödeyecek dediği zaman, eğer söylendiği gibiyse karşı olmayacağımızı söylemiştik. Güveniyor muyuz bu hükümete dendiğinde güvenmiyoruz yakında takipteyiz demiştik. Şimdi yeniden haklı olduğumuzu görüyoruz Yakıt ülkede bitti. Güneyden ve AKSA’dan alınan elektrikle sağlanıyor. Ta bir hafta önce başlayan planlı kesintilerinin de sebebi buydu. Aslında akaryakıt yok ve tasarruf yapılıyor… Açıklamalar yalan… Hükümetin yapacağı hiçbir şeye inanılmayacağını son açıklamalarla da gördük."