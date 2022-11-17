Halkın sabrı zorlanıyor

Teknecik Santralinde yakıt sorunu yaşanması nedeniyle dün Girne’nin birçok bölgesinde 7 saate yakın bir süreyle elektrikler kesildi. Ciddi sıkıntılar yaşayan vatandaşlar gün boyunca Diyalog medyayı arayıp, elektrik kesintilerinden şikayet etti ve tepkisini ortaya koydu. Vatandaşlar; elektrik kesintilerinin dayanılmaz bir hal aldığını belirterek yetkililere “sabrımızı zorlamayın” diye seslendi.

Başbakanlık tarafından dün yapılan bir açıklamada Teknecik Santralinde yakıt sıkıntısı olmadığı belirtilirken, Elektrik Kurumu ‘bakım ve onarım’ gerekçesiyle bugün Gazimağusa ve Girne’de 6 saat süreyle elektriklerin kesileceğini duyurdu. Kesinti sabah 09.00’da başlayacak.

Başbakanlık yakıt sorunu olmadığını bildirdi

Kıb-Tek’te yine yakıt krizi yaşanıyor. Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa’nın, “Teknecik Elektrik Santrali’nde bir günlük yakıt kaldı” açıklamasına karşın Başbakanlık, sorun olmadığını bildirdi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Teknecik’teki yakıt durumuna ilişkin basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, AKSA’dan kara yoluyla alınacağı açıklanan yakıtın “tedbir maksatlı” olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda herhangi bir yakıt sorunu yoktur” denilerek, şunlar ifade edildi:

“Turkish Petrolium İnternational Company (TPİC) ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında imzalanan ve navlun bedeli olmaksızın yakıt taşımacılığını içeren sözleşmeye dayalı olarak, TPİC yakıt sevkiyatına geçen hafta başlayacaktı. Fakat yükleme bölgesinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi yüklemeye geçememiş ve bundan dolayı yakıt sevkiyatı gerçekleştirilememiştir. Yakıt sevkiyatının gerçekleştirilememiş olmasından ötürü ülkemizde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına gerekli girişimler yapılarak önlemler alınmıştır. Alınan önlemler sonrasında mevcut durumda yakıt eksikliği olmamasına karşın, yakıt temin sürecinin uzaması, olumsuz hava şartlarının devam etmesi koşulları da göz önünde bulundurularak ek tedbirler alınmıştır. Bu çerçevede kötü hava koşullarının devam etmesi durumunda arz güvenliğinin sağlanması için, AKSA firmasından geçici bir süre için az miktarda yakıt alımına gidilmesi yönünde karar üretilmiştir. Bu karar tamamen tedbir amaçlıdır.” Açıklamada, kamuoyunu endişeye düşürecek bir durumun söz konu olmadığına dikkat çekilerek, belirtildiği üzere kurumun, halkın karanlıkta kalmaması adına tüm girişimleri yaptığını ve yapmakta olduğu vurgulandı.