Mohamodu’un ayağı kırıldı

Lefkoşa’da dün akşam meydana gelen kazada 19 yaşındaki yaya Alpha Camara yaralandı. Kaza,

Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyreden Mohamedel Saddig Muhanad Awad Mahmoud’un (19) dikkatsiz bir şekilde sol şeride geçmesi sonucu o esnada yaya olarak yolu geçmeye çalışan Mohamodu Sekou Alpha Camara’ya çarpması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Camara, sağ ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.

Sürücü tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün akşam saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi. UK 467 plakalı salon aracı soldan ikinci şerit içerisinde batı istikametine doğru kullanan Mohamedel Saddig Muhanad Awad Mahmoud, yolun solunda bulunan Sivrice Sokak yol kavşağına geldiğinde yavaşlayıp, aniden dikkatsiz bir şekilde sol şeride geçti.

Sürücü, bu esnada yaya olarak yolu geçmeye çalışan Mohamodu Sekou Alpha Camara’ya çarptı. Çarpma sonucu yaralanan yaya, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından sağ ayağında kırık teşhisi ile müşahede altına alındı. Araç sürücüsü tutuklanırken, polisin soruşturma başlattığı belirtildi.

Sürücü beton bariyerlere çarptı

Bu arada bir başka kazada Girne-Lefkoşa anayolunda meydana geldi. Girne istikametinden Lefkoşa istikametine doğru yönetimindeki HH 160 plakalı araçla seyir halinde bulunan araç sürücüsü, Gönyeli çemberi yakınlarında aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüjdeki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, takla atarak durabildi. Araç sürücüsünün yaralı olarak ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenilirken, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.