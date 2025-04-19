Onlarda böyle

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, gazeteci Makarios Drusiotis’in “Mafya Devlet” isimli kitabında, eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis hakkında yer alan iddialar konusunda ifade verdi.

Alithia gazetesi; Hristodulidis’in “Bağımsız Yolsuzlukla Mücadele Birimi’nin” Güney Lefkoşa’daki ofisine giderek ifade verdiğini yazdı.

İddialarla ilişkili dönemde Rum Dışişleri Bakanlığı’nda memur olan ve hükümet sözcüsü görevini yürüten Hristodulidis ifade vermesinin ardından çıkışta yaptığı açıklamada “Söyleyecek bir şeyi olmadığını, ne sorulduysa ona cevap verdiğini” ifade etti.

Fileleftheros gazetesi ise, Drusiotis’in kitabında yer alan ve Anastasiadis’in o dönemdeki özel jet gezilerini finanse ettiği iddia edilen Rus iş adamının da ifadeye çağırılma sürecinin başlatıldığını yazdı.

Haberde, Anastasiadis’in özel jetinin masraflarını karşıladığı iddia edilen Rus işadamı Dimtry Rybolovlev’e önümüzdeki hafta ifade vermesi konusunda davet mektubu ulaştırılmaya çalışıldığı ancak iş adamına ulaşıp ulaşılmadığının netlik kazanmadığı belirtildi.

Haberde ayrıca, eski Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ise 28 Nisan tarihinde söz konusu birime ifade vereceği vurgulandı.