Beyhude bir çaba

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Rum Yönetimi'nin NATO üyelik girişimiyle ilgili, "Rum Lider Nikos Hristodulidis’in sözde dış politik hamlelerle imajını kurtarmaya çalıştığını, bu hamlelerle, Kıbrıs Türk halkını devre dışı bırakıp Türkiye ile direk temasa geçme gibi beyhude bir heyecan içerisine girdiğini gözlemlediklerini" söyledi.

Hristodulidis'in, Kıbrıs adasını barut fıçısı haline getirmek için canla başla uğraştığını hayretle takip ettiklerini belirten Hasipoğlu, ABD ve Rum Yönetimi’nin NATO ve benzeri adımlarını bir kez daha düşünmeye davet etti.

Hasipoğlu, Rum Yönetimi'nin NATO üyelik girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Son olarak ABD Başkanı Joe Biden ile görüştükten sonra, seçimi Trump’ın kazanması ile Hristodulidis’in yine "tongaya bastığı" belirten Hasipoğlu, Hristodulidis’in Kıbrıs adasını ateşe atmak pahasına NATO üyeliğini bir kez daha gündeme getirdiğini söyledi.

“Kıbrıs adası imaj propagandasına heba edilemez”

Kıbrıs adasının Rum Lider’in imaj propagandasına heba edilemeyeceğini kaydeden Hasipoğlu, şunları ifade etti:

“Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın olası NATO üyeliğini veto edecek olması biline biline, ilerletilmek istenen sürecin, kimseye bir yarar sağlamayacağı açıktır.

Türkiye’nin Rum tarafının NATO üyeliğini, ancak AB üyesi yapılmış bir Türkiye ve KKTC ile değerlendirmeye alması da üzerinde düşünülmesi gereken diğer bir unsurdur.

ABD ve Rum Yönetimi’nin NATO ve benzeri adımlarını bir kez daha düşünmeye davet ediyoruz.

Anavatan Türkiye’nin 1960 Garanti ve İttifak Anlaşmaları’na dayalı müdahale hakkını sözde NATO üyeliği ile ortadan kaldırmanın, Rum tarafının haddi olmadığını hatırlatmakta fayda görüyoruz. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamlılığı, UBP’nin kırmızı çizgisidir.”

