Geleceğe yatırım

Halkın Partisi (HP) Gençlik Örgütü Kongresi gerçekleşti. Gençlik Örgütü Başkanı Onur Güler, Genel Sekreter Furkan Kaşdaş, Örgütlenme Sekreteri Burcu Çavuşoğlu, Medya ve Basın Sekreteri Hüseyin Demir, Hukuk ve Siyasi İşler Sekreteri Tevfik Göztaşı oldu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP Genel Sekreteri Turgut Alas ve seçilen Gençlik Örgütü Başkanı Onur Güler konuşma yaptı.

Açıklamaya göre Kongrede konuşan Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin kurulduğu günden bu yana karşılaştığı zorluklardan ders çıkardığını ve bu doğrultuda partinin tüzüğünde güncellemeler yaptıklarını belirtti. Özersay, “2016’dan bugüne edindiğimiz tecrübeler ışığında bazı adımlar attık. Bu kapsamda Gençlik Örgütü’nün kurulması da yer alıyordu. Bugün, gençlik örgütümüzü kongreyle ayağa kaldırıyoruz,” dedi.

Özersay, Halkın Partisi’nin kişisel çıkarlar yerine toplumsal faydayı önceleyen gençlerle çalıştığını vurgularken şu ifadeleri kullandı:

“Biz, ülkesinin geleceğini önemseyen ve ‘önce memleketim’ diyebilen genç arkadaşlarla bu yolculuğu sürdüreceğiz. Gençlerin parti yönetiminde aktif rol almasını önemsiyoruz. Bu çerçevede, Gençlik Örgütü Başkanımız, Merkez Yürütme Organı’nın sürekli üyelerinden biri olarak parti kararlarına doğrudan katılım sağlayacak.”

Alas: Umut verici

HP Genel Sekreteri Turgut Alas da konuşmasında, Halkın Partisi’nin temiz siyaseti savunan bir çizgide ilerlediğini ifade etti. Alas, siyasetin ve meclisin itibarının zedelendiği bir dönemde gençlerin cesaretle siyaset sahnesine adım atmasının önemli olduğunu vurguladı.

Alas, gençlerle birlikte yürütülecek bu çalışmaların umut verici olduğunu belirtti.

Güler: Örgütlü kötülüğe karşı mücadele edeceğiz

Gençlik Kongresi’nde seçilen Gençlik Örgütü Başkanı Onur Güler, gençlere umut ve mücadele çağrısında bulundu.

Güler, gençlerin siyasetten uzaklaştırıldığını ve ülkeyi terk etmeye zorlandığını belirterek şunları söyledi:

“Bu durumu kabul etmiyoruz. Bu örgütlü kötülüğe karşı duracak, örgütlü iyiliği inşa edecek olan biz gençleriz. Memleketin geleceği temiz ve ahlaklı bir siyasetten geçiyor, bu siyaseti inşa edecek olan da biziz.”

Yeni ekibi tanıttı

Güler, konuşmasının sonunda gençlik örgütünün yönetim ekibini tanıtarak, Genel Sekreter Furkan Kaşdaş, Örgütlenme Sekreteri Burcu Çavuşoğlu, Medya ve Basın Sekreteri Hüseyin Demir, Hukuk ve Siyasi İşler Sekreteri Tevfik Göztaşı’nı sahneye davet etti.

