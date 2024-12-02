Yüzlerce kişi tek yürek oldu

Ülker Lefkoşa Maratonu’nu dün yoğun katılımla gerçekleştirildi. Maratonun halk koşusuna, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bazı milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve yabancı misyon şefleri de katıldı.

İlk start 21 km koşusu için saat 07.00'de Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı tarafından verildi.

Tüm gelirin Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gören "minik kahramanların" tedavi süreçlerinde değerlendirilecek maratonda 10 km için start ise 07.30’da verildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından startı verilen 10 km kategorisinde 18-29 yaş, 30-39 yaş, 40-49 yaş, 50-59 yaş ve 60+ olmak üzere 6 farklı yaş kategorisinden 217 koşucu yarıştı.

4 km halk koşusu ise 10.30’da başladı.

4 kilometrelik halk koşusu için kayıt yaptıran binlerce kişi, saat 11.50’de LTB binası önünde start aldı.

Halk koşusu için 14 bine yakın göğüs numarası kaydı yapıldı.

Koşuculara ödülleri verildi

KKTC Atletizm Federasyonu iş birliğinde Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu 10 ve 21 kilometre kategorilerinde derece giren 72 koşuya, kupa ve nakit ödüller verildi. Ülker Lefkoşa Maratonu’nda bu yıl ayrıca 10 kilometrede yarışan Dimitri Ziuzin’e centilmenlik ödülü verildi.

10 ve 21 kilometre koşularında dereceye girenlere ödülleri LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB Spor Kulübü As Başkanı Akın Aktunç, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı ve Çocuk Hematoloji Onkoloji Uzmanı aynı zamanda Çocuk Onkoloji Servisi Bölüm Doktoru Dr. Ayşe Sayılı Erenel tarafından takdim edildi.

Sonuçlar şu şekilde:

“10 km erkekler - Genel Klasman sonuçları: 1) Enis Alçıcı – 00:34:42, 2) Rukhfat Gulmuradova - 00:35:27, 3) Ömer Faruk Kıcım – 00:35:34

10 km kadınlar - Genel klasman sonuçları: 1) Alena Efremova - 00:40:54, 2) Suna Evran Elmas – 00:41:48, 3) Anastasiia Lavrenteva – 00:43:29

10 km kadınlar - 18-29 yaş: 1) Esra Kaya – 00:46:00, 2) Ela Tütengil – 00:56:40, 3) Alice Gothberg – 00:57:55

10 km kadınlar - 30-39 yaş: 1) Özgül Aydın – 00:44:19, 2) Melda Ünal – 00:45:39, 3) Akile Zorba – 00:49:21

10 km kadınlar - 40-49 yaş: 1) Feyza Erkal – 00:45:31, 2) Esra Topuz – 00:50:25, 3) Resmiye Alpar Atun – 00:51:20

10 km kadınlar 50-54 yaş: 1) Nazan Sayıl – 00:56:18, 2) Munise Keşanlı – 01:05:02

10 km kadınlar 55-59 yaş: 1) Jane Margaretbarker – 00:44:29, 2) Fiona Margaret Weavers – 01:03:58

10 km - kadınlar 60+: 1) Brıgıtte Marston – 01:02:45, 2) Fatma Nevgül Ramiz – 01:27:26, 3) Figen Ulusan – 01:31:28

10 km erkekler - 18-29 yaş: 1) Ahmet Emir Saygılı - 00:36:37, 2) Ayer Alçıcı – 00:38:11, 3) Abdul Aziz İnyanda Aziz – 00:38:55

10 km erkekler - 30-39 yaş: 1) Cihan Menekşeli – 00:36:22, 2) Oleg Li – 00:36:46, 3) Erim Debreli – 00:38:46

10 km erkekler - 40-49 yaş: 1) Ersoy Çetinkaya – 00:38:58, 2) Ali Korkmaz – 00:39:23, 3) Selim Gürdü – 00:41:15

10 km erkekler - 50 - 54 yaş: 1) Şevki Ahcıhoca – 00:42:30, 2) Hasan Şansal Gençay – 00:44:34, 3) Şükrü Günsoy – 00:49:07

10 km erkekler – 55-59 yaş: 1) İbrahim Osman – 00:47:26, 2) Mehmet Manavoğlu – 00:47:49, 3) Akay Aşina – 00:50:00

10 km erkekler- 60 +: 1) Ian Barker – 00:45:57, 2) Yusuf Şipaloğlu – 00:51:10, 3) Colin Stewart – 00:59:36

21 km kadınlar - Genel klasman sonuçları: 1) Ezgi Kaya – 01:21:27, 2) Mine Devrim – 01:29:57, 3) Marııa Shmeleva – 01:31:32

21 km kadınlar – 18 – 29 yaş: 1) Aylar Ghazvını – 01:34:48

21 km kadınlar 30-39 yaş: 1) Iulııa Zozulıa – 01:50:34

21 km kadınlar 50-54 : 1) Ayşe Deveci – 01:56:35

21 Km kadınlar 60+: 1) Kadriye Depreli – 02:02:02

21 km erkekler - Genel klasman sonuçları: 1) Yusuf Gökalp – 01:18:02, 2) Ersan Çoker – 01:18:04, 3) Necat Çapun – 01:18:09

21 km erkekler - 18-29 yaş: 1) Alpha Oumar Balde – 01:19:28, 2) Tuğcan Özkızan – 01:27:41, 3) Emre Eminağa – 01:44:32

21 km erkekler - 30-39 yaş: 1) Vıacheslav Goncharov – 01:26:37, 2) Ufuk Avunç – 01:28:31, 3) Alekseı Shchukın – 01:29:27

21 km erkekler - 40-49 yaş: 1) Cemal İneci – 01:18:26, 2) Özgü Özyiğit – 01:27:31, 3) Hunter James Ruzicka – 01:28:01

21 km erkekler - 50-54 yaş: 1) Hüseyin Temizsoy – 01:27:49, 2) Tamer Isırgan – 01:33:17, 3) Erkan Emirzade – 01:40:39

21 km erkekler - 55-59 yaş: 1) Arif Zing – 01:32:24, 2) Derviş Atakan – 01:43:27, 3) Carl Parker – 01:49:07

21 km erkekler - 60+: 1) Aysın Öztrak – 01:37:49, 2) Dursun Şenol – 01:56:10, 3) Bekir Moda – 02:00:30"