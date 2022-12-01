Vurdu da vurdu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir ay önce boşandığı eski eşinin iş yerine giden Atakan Gümüş, konuşma isteği reddedilince çılgına döndü. Eski eşine yumruk sallayan Gümüş, saçını çekerek kadını darp etti. Gözaltına alınan ve mahkemeye çıkarılan Atakan Gümüş, benzer suçu üçüncü kez işlemesi nedeniyle Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Gökhan Kol, zanlının, 29 Kasım 2022 tarihinde Gazimağusa’da, bir ay önce boşandığı eşinin iş yerine gittiğini ve konuşmak istediğini söyledi. Gökhan Kol, Atakan Gümüş’ün konuşma isteği reddedilince şiddete başvurduğunu, eski eşine yumruk sallayıp, saçını çekerek darp ettiğini açıkladı. Polis memuru Kol, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, darp edilen kadının ise doktor kontrolünden geçirildiğini söyledi. Gerekli soruşturmanın yapıldığını ifade eden polis memuru Gökhan Kol, zanlının benzer 2 suçu olduğunu ifade etti ve davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, bir ayı geçmemek şartı ile Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.