Savunmaya ek bütçe: 46 milyon Euro 

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Türkiye’nin Geçitkale Havaalanında daimi olarak konuşlandırdığını iddia ettiği insansız hava araçları (İHA) konusunda ‘karşı önlemler aldıklarını’ ve savunma bütçesine 46 milyon Euro’luk ek katkı yapıldığını açıkladı.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, “Kathimerini” gazetesine verdiği söyleşide, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) silahlanma programı, ABD ve Fransa’yla ilişkiler konularında açıklamalarda bulundu.

Petridis, Türkiye’nin Geçitkale (Lefkoniko) Havaalanında kalıcı olarak konuşlandırdığı dronlar konusuna değinerek, RMMO’nun bu gelişmeleri sadece izlemediğini, önlemler de almakta olduğunu ifade etti.

Savunma Bakanlığı olarak sadece gerekli önlemleri almakla kalmayıp, askeri diplomasi yoluyla da Güney Kıbrıs savunmasını güçlendirmekte olduklarını belirten Petridis, RMMO’nun silahlanma programının da sürdüğünü, Rum Bakanlar Kurulu’nun geçtiğimiz hafta 46 milyon Euro’luk ek bir bütçeyi onayladığını vurguladı.

Yeşil Hattın elektronik sistemlerle denetlenmesi konusunda da ilerleme kaydettiklerini ve sistemi kuracak şirketle anlaştıklarını ifade eden Petridis, Rum Meclisi Savunma Komitesi’nin onayının beklendiğini belirtti.

Petridis, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun tamamen kalkması gerektiğine inandığını ifade ederek, buna karşın ABD’yle birçok alanda çok iyi düzeyde işbirliğini sürdürdüklerini vurguladı.

ABD’deki Askeri Eğitim ve Talim Programına (IMET) katılacak 8 RMMO subayının önümüzdeki günlerde ABD’ye gideceklerini belirten Petridis, ABD’ye mevcut iyi askeri ilişkilere örnek olarak ise, “EastMedAct” programı, “CYPLOS” merkezi ve ölümcül olmayan silahlara uygulanan ambargonun ITAR (Uluslararası Silah Ticareti Yönetmelikleri) çerçevesinde kaldırılmasını gösterdi.

Petridis, Fransa’yla mevcut askeri işbirliğinin de çok yüksek düzeyde olduğunu iddia ederek, iki ülkenin gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatlar ve “Charles de Gaulle” uçak gemisinin Kıbrıs’ta demirlemesini bu işbirliğine örnek gösterdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2021, 11:13