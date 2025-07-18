Eylül’de devam

New York’ta düzenlenen Kıbrıs Konulu gayri resmi toplantıda taraflar yeni sınır kapılarının açılması konusunda dahi uzlaşamadı.

Hayal kırıklığı yaratan bu sonuç üzerine BM Genel Sekreteri Guterres, Eylül ayında yeni bir toplantı için taraflardan güvence aldı.

Toplantının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzakereler sırasında kendisine destek veren Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür etti.

Tatar, iki eşit egemen devlet duruşundan taviz verilmeyeceğini kaydetti.

Guterres: Gidilecek çok yol var

Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde New York’ta Kıbrıs konulu genişletilmiş 5+1 formatlı gayriresmi toplantı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Cumhurbaşkanı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Cumhurbaşkanı Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar ve Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal eşlik etti.

Toplantı sonrası açıklama yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, altı noktadan dördünde önemli ilerleme sağlandığını, geçiş noktaları konusunda anlaşmaya yakın olduklarını söyledi.

İki lider arasında iki yeni görüşme yapılması konusunda mutabakata varıldığını belirten Guterres, Eylül ayında BM Genel Kurul kapsamında yeni bir üçlü görüşmenin yapılacağını belirtti, ardından yeni bir beşli görüşmenin gerçekleşeceğini ifade etti.

Daha gidilecek çok yol olduğunu, ancak atılan adımlardan memnun olduğunu belirten Guterres, daha fazlasını istediğini söyledi.

Tatar: Hayal kırıklığımı ifade ettim

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, "Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmedikçe, resmi çözüm müzakerelerine tekrar başlamayacağız." dedi.

New York’a, Cenevre’de mart ayında yapılan gayriresmi toplantıda yaşanan belirsizliğe rağmen başlatılan girişimlerde ilerleme sağlamak amacıyla, olumlu, yapıcı ve geleceğe dönük bir gündemle geldiğini ifade eden Tatar, "Cenevre sonrasında adada yaşanan talihsiz olaylar dizisi nedeniyle derin hayal kırıklığımı ifade ettim. Bu gelişmeler, özellikle Rum liderliğinin tutumu, Kıbrıs Türk halkı üzerinde baskı ve tehdit hissini artırmakta, endişe yaratmaktadır. Pek çok Kıbrıslı Türk, Güney Kıbrıs’a geçmeleri ya da yurt dışına seyahat etmeleri halinde gözaltına alınma veya tutuklanma korkusu yaşamaktadır." diye konuştu.

Müzakere şartı: Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta Kıbrıs Türk halkının ve Kıbrıs Rum halkının iradesini yansıtan iki ayrı devlet ve iki ayrı demokrasi olduğunu dile getirerek, "Eğer yeni ve resmi bir müzakere süreci başlayacaksa, bu süreç sahadaki gerçekler temelinde, taraflara eşitlik, adalet ve saygı çerçevesinde yaklaşan bir anlayışla yürütülmelidir." ifadesini kullandı.

KKTC'nin son 4 yılda yeni politikasını pekiştirdiğini belirten Tatar, "Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmedikçe, resmi çözüm müzakerelerine tekrar başlamayacağız." dedi.

Yine sonuç alamadık

Tatar, yeni barikatlar konusunda bir kez daha “netice alamadıklarını” açıkladı. Gençlik Komitesi, çevre konuları, mezarlıklar ve kültürel mirasın korunması ile bakımı konularında olumlu adımlar atıldığını belirten Tatar, yeni barikatlar konusunda ise, “Hemen hemen çözülüyordu. İki tarafta da bir niyet gördüm ama maalesef olmadı” dedi. Tatar, Haspolat, Akıncılar (Lurucina), ve Lefkoşa’nın güneyinde bir yolun konuşulduğunu söyleyen Tatar, özellikle güneydeki yolla ilgili Kıbrıslı Rum liderin ara bölgeden geçiş talep ettiğini, kuzeydeki askerin ise bunu kabul etmediğini söyledi.

Tatar, “Sayın TC Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da müdahil oldu konuya. Dedi ki 5 kilometre yola 5 kilometre daha ekleyelim, Kiracıköy’deki yoldan, 10 kilometre ötedeki yoldan geçsinler dedik. Hayır dediler” şeklinde konuştu.

Tatar, ayrıca müzakereler sırasında kendisine destek veren Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a teşekkür etti.

İki ayrı görüşme yapılacak

Tatar, soru üzerine Eylül ayında gerçekleşecek BM Genel Kurul toplantısında Kıbrıslı liderlerin üçlü görüşme gerçekleştireceğini, garantör devletler ve BM’nin de katılacağı 5’li görüşmenin ise, kuzeydeki seçimlerin ardından gerçekleşeceğini ifade etti.

Hristodulidis: Daha iyi sonuçlar alınabilirdi

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise konferansın ‘doğru yönde sonuçlandığını’ düşündüğünü söyledi. Hristodulidis "Gerekli siyasi irade olsaydı daha iyi sonuçlar alınabilirdi.

Görüşmelerin yeniden başlaması gibi önemli bir hedefe doğru küçük ama önemli bir ilerleme görüyoruz” dedi.

Hristodulidis, iki lider arasında BM Genel Kurulu’nda Eylül ayında yeni bir görüşme yapılacağını, ayrıca kuzeydeki Cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından bu yıl içerisinde yeni bir 5’li konferansın gerçekleşmesi yönünde karar alınmasını önemli bulduğunu belirtti

