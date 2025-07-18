Polisi görünce korktu

Suna ERDEN

Lefkoşa’da Fuar Alanı yakınlarında park halindeki bir araçta yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve yasa dışı haplar ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan Kıbrıslı Rum Ilias Christodoulou, dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı ilk etapta bir gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı. Zanlının aracında kenevir, kokain, metamfetamin, yeşil reçeteye tabi 13 hap ve uyuşturucu kullanıma yönelik malzemeler bulundu.

Polis; 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 17.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin, Fuar Alanı’nın kuzey kısmında park edilmiş aracı şüpheli görerek arama yaptığını söyledi. Polis; KMP 446 plakalı araçta yapılan aramada, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğu düşünülen üç cam pipo, bir metal karıştırıcı, elektronik tartı cihazı ile yaklaşık bir gram hintkeneviri, yarım gram metamfetamin, bir gram kokain ve 6 adet uyuşturucu içerdiği düşünülen hap ele geçirildiğini açıkladı. Polis; ayrıca, Eczacılık ve Zehirler Yasası’na aykırı şekilde bulundurulan 13 adet "Lyrica" marka hap da tespit edildiğini belirtti.

Zanlı Ilias Christodoulou’nun tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını belirten polis, maddelerin analiz için laboratuvara gönderileceğini; kamera görüntüleri inceleneceğini ve tanık ifadelerinin alınacağını kaydetti.

Polis; yürütülen soruşturma kapsamında zanlının ilk etapta bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.