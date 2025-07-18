Tatili uzadı

Suna ERDEN

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten 3 bin 861 liralık kozmetik ürün çalan Tuğçe Mercan, olaydan 2 gün sonra tespit edildi. Marketten ödeme yapmadan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan zanlı, önceki gün tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest kalırken, ifadesinde pişman olduğunu söyleyip, suçunu kabul ettiği belirtildi.

Polis; zanlının 14 Temmuz 2025 tarihinde Demirhan’da faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket’ten

3 bin 861 TL değerindeki çeşitli kozmetik ürünleri alarak, ödeme yapmadan dışarı çıktığını söyledi.

Polis; market yönetiminin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada, güvenlik kameralarının incelendiğini ve zanlının tespit edilerek, 16 Temmuz’da tutuklandığını belirtti. Polis memuru; zanlının suçunu itiraf içerikli bir gönüllü ifade verdiğini aktardı. Polis memuru; zanlının Lefkoşa'daki evinde yapılan aramada çalınan ürünlerden Venüs marka kadın jileti, Morfose saç serumu ve L'Oréal Paris güneş koruyucu krem bulunarak emare olarak alındığını açıkladı.

Polis memuru; yapılan muhaceret kontrolünde zanlının ülkede turist olarak bulunduğunun tespit edildiğini de söyledi. Soruşturmanın tamamlandığını; zanlının ülkede kalıcı bağı bulunmadığını kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışını yasakladı. Ayrıca haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek imza vermesine; 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 300 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına karar verdi.

