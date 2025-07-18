Ağzını yaraladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, bir aracın anahtarını çaldığı gerekçesiyle tutuklanan Emma Blee isimli kadın, kendisini hücrelere yerleştiren polis memuruna tekme vurarak darp etti. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlının kadın polis memurunun ağzına tekme attığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hasan Söker; zanlının 16 Temmuz 2025 tarihinde saat 18.00 sıralarında, Gazimağusa’da, Harika Mahallesi’nde, A.Ö. isimli kişiye ait aracın anahtarını sirkat ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının, aynı gün tespit edildiğini ve anahtarın, tasarrufunda bulunduğunu anlatan polis, sirkat suçlamasıyla gözaltına alındığını belirtti. Polis, zanlının, kendisini Gazimağusa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştiren Adli Şube’de görevli memurun ağız kısmına ayağıyla tekme vurarak darp ettiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının uygun teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; zanlının 40 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin, 300 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartıyla davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

