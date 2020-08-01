Suçlamaları kabul etmiyor

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk Mihrican Mustafa ve Henreiett Szucs’i öldürüp bir evde dondurucuda saklayan Zahid Younis hakkındaki yargı süreci başladı. İngiltere’de görüşülen davada katil zanlısı geçtiğimiz perşembe günü duruşmaya çıkarıldı. Mihrican Mustafa’yı darp ettikten sonra boğduğu belirtilen zanlının, cinayetleri kabul etmediği belirtildi. Dava yeniden görüşülmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.

Ne olmuştu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda Canning Town bölgesinde uyuşturucu kullanıcıları tarafından kullanılan bir eve yapılan baskında derin dondurucuda tanınmaz halde iki kadın cesedi bulunmuştu.26 Nisan 2018 tarihinde Londra’da bir evde dondurucuda bulunan iki kadın cesedinden birinin Kıbrıslı Türk Mary Jane Mustafa’ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Dondurucudan çıkan diğer cesedin ise 2016 yılından beri kendisinden hiç bir haber alınamayan 34 yaşındaki Macar vatandaşı Henriett Szucs’a ait olduğu açıklanmıştı.